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أوقاف الزرقاء تطلق حملة ضمن "أسبوع العناية بالمساجد"

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 24-02-2025 07:56 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت مديرية أوقاف الزرقاء، حملة شاملة ضمن "أسبوع العناية بالمساجد"، بالشراكة مع المجتمع المحلي.

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وبين مدير أوقاف الزرقاء، الدكتور أحمد الحراحشة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المديرية عقدت سلسلة اجتماعات ميدانية في الأقاليم والألوية، لتحفيز الموظفين على بذل أقصى الجهود في تهيئة المساجد لاستقبال الشهر الفضيل، حيث أطلقت مبادرة "مسجدنا أجمل – الخامسة" التي تهدف إلى تنظيف المساجد وحدائقها، وتزيينها، وصيانتها، وتوفير الفرش والصوتيات، لتوفير بيئة روحانية تليق بحرمة الشهر الكريم.


وأضاف أن هذه الجهود جاءت بفضل تعاون لجان المساجد، والمحسنين، والمتبرعين، إلى جانب شركاء دائمين مثل "مكتب جائزة الأمير حسين للعمل التطوعي"، و"هيئة شباب كلنا الأردن"، والأندية الشبابية، والجمعيات، فضلاً عن مشاركة طلبة دور القرآن الكريم والجامعات والمدارس، في تجسيد صورة مشرقة من العمل الجماعي والخدمة التطوعية.


و أشار إلى أن المديرية، ستقوم بتأمين جميع المساجد بالأئمة لإقامة صلاة التراويح، إلى جانب تنظيم المجالس العلمية الهاشمية ومجالس الفتوى بالتعاون مع وزارة الأوقاف والجهات المختصة.

 
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