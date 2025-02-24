أوقاف الزرقاء تطلق حملة ضمن "أسبوع العناية بالمساجد"

وبين مدير أوقاف الزرقاء، الدكتور أحمد الحراحشة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المديرية عقدت سلسلة اجتماعات ميدانية في الأقاليم والألوية، لتحفيز الموظفين على بذل أقصى الجهود في تهيئة المساجد لاستقبال الشهر الفضيل، حيث أط
وأضاف أن هذه الجهود جاءت بفضل تعاون لجان المساجد، والمحسنين، والمتبرعين، إلى جانب شركاء دائمين مثل "مكتب جائزة الأمير حسين للعمل التطوعي"، و"هيئة شباب كلنا الأردن"، والأندية الشبابية، والجمعيات، فضلاً عن مشاركة طلبة دور القرآن الكريم والجامعات والمدارس، في تجسيد صورة مشرقة من العمل الجماعي والخدمة التطوعية.
و أشار إلى أن المديرية، ستقوم بتأمين جميع المساجد بالأئمة لإقامة صلاة التراويح، إلى جانب تنظيم المجالس العلمية الهاشمية ومجالس الفتوى بالتعاون مع وزارة الأوقاف والجهات المختصة.
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