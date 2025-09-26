أوقاف الكورة تطلق مبادرة "حماة الغد" التثقيفية في مدارس اللواء

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية أوقاف الكورة، مبادرة "حماة الغد" في مدارس لواء الكورة غرب إربد، ، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ووزارة التربية والتعليم.

اضافة اعلان



وبحسب بيان صحفي صادر عن مديرية أوقاف الكورة، تهدف المبادرة لعقد محاضرات دينية تثقيفية لطلاب مدارس لواء الكورة، لتعزيز القيم الدينية والوطنية والأخلاقية والتربوية في نفوس أبنائنا الطلبة.



ونظمت مديرية أوقاف لواء الكورة، محاضرة تثقيفية في مدرسة الأشرفية الثانوية الشاملة قدمها محمد بني ياسين بعنوان " الأخلاق والقيم الحميدة"، والتي تم الحديث فيها عن الأخلاق والقيم الحميد التي يجب أن يتحلى بها الطلبة.



كما عقدت في مدرسة جديتا الثانوية للبنين محاضرة دينية بعنوان "ذكرى المولد النبوي الشريف" قدمها محمد خطاطبة، وتم الحديث فيها عن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وصفاته، وأخلاقه، ونبذة عن سيرته العطرة.