الجمعة 2025-09-26 10:06 م
 

أوقاف الكورة تطلق مبادرة "حماة الغد" التثقيفية في مدارس اللواء

ت
أرشيفية
 
الجمعة، 26-09-2025 07:32 م

الوكيل الإخباري-  أطلقت مديرية أوقاف الكورة، مبادرة "حماة الغد" في مدارس لواء الكورة غرب إربد، ، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ووزارة التربية والتعليم.

اضافة اعلان


وبحسب بيان صحفي صادر عن مديرية أوقاف الكورة، تهدف المبادرة لعقد محاضرات دينية تثقيفية لطلاب مدارس لواء الكورة، لتعزيز القيم الدينية والوطنية والأخلاقية والتربوية في نفوس أبنائنا الطلبة.


ونظمت مديرية أوقاف لواء الكورة، محاضرة تثقيفية في مدرسة الأشرفية الثانوية الشاملة قدمها محمد بني ياسين بعنوان " الأخلاق والقيم الحميدة"، والتي تم الحديث فيها عن الأخلاق والقيم الحميد التي يجب أن يتحلى بها الطلبة.


كما عقدت في مدرسة جديتا الثانوية للبنين محاضرة دينية بعنوان "ذكرى المولد النبوي الشريف" قدمها محمد خطاطبة، وتم الحديث فيها عن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وصفاته، وأخلاقه، ونبذة عن سيرته العطرة.


وفي مدرسة الأشرفية الثانوية للبنين تم عقد محاضرة دينية بعنوان " المواطنة الصالحة"، قدمها هلال بني ارشيد، وتم الحديث خلالها عن المواطنة الفاعلة وخدمة المجتمع من خلال العمل التطوعي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة

ت

عربي ودولي عاجل لبنان يفرج عن رياض سلامة حاكم البنك المركزي السابق بكفالة

ل

عربي ودولي موسكو: توقف المفاوضات مع كييف بشأن إجراء عمليات لتبادل الأسرى

ب

أخبار محلية زراعة الوسطية تستعرض إنجازاتها للنصف الأول من العام الحالي

ل

أخبار محلية التمكين المجتمعي ينفذ ورشة حول إعداد الشباب لانتخابات الإدارة المحلية

ق

أسواق ومال الأسهم الأوروبية ترتفع وتحقق مكاسب أسبوعية

ل

أخبار محلية ندوة تؤكد أهمية ودور الوصاية الهاشمية على المقدسات بالقدس

ت

أخبار محلية أوقاف الكورة تطلق مبادرة "حماة الغد" التثقيفية في مدارس اللواء



 
 





الأكثر مشاهدة