أوقاف الكورة تطلق مبادرة "حماة الغد" التثقيفية في مدارس اللواء

وبحسب بيان صحفي صادر عن مديرية أوقاف الكورة، تهدف المبادرة لعقد محاضرات دينية تثقيفية لطلاب مدارس لواء الكورة، لتعزيز القيم الدينية والوطنية والأخلاقية والتربوية في نفوس أبنائنا الطلبة.
ونظمت مديرية أوقاف لواء الكورة، محاضرة تثقيفية في مدرسة الأشرفية الثانوية الشاملة قدمها محمد بني ياسين بعنوان " الأخلاق والقيم الحميدة"، والتي تم الحديث فيها عن الأخلاق والقيم الحميد التي يجب أن يتحلى بها الطلبة.
كما عقدت في مدرسة جديتا الثانوية للبنين محاضرة دينية بعنوان "ذكرى المولد النبوي الشريف" قدمها محمد خطاطبة، وتم الحديث فيها عن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وصفاته، وأخلاقه، ونبذة عن سيرته العطرة.
وفي مدرسة الأشرفية الثانوية للبنين تم عقد محاضرة دينية بعنوان " المواطنة الصالحة"، قدمها هلال بني ارشيد، وتم الحديث خلالها عن المواطنة الفاعلة وخدمة المجتمع من خلال العمل التطوعي.
