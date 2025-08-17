أوقاف معان تطلق حملة تطوعية لتنظيف المساجد

02:04 م

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية أوقاف محافظة معان، بالتعاون مع فريق "أجاويد الأردن" التطوعي، حملة تطوعية تستهدف تنظيف جميع المساجد في المحافظة، وذلك برعاية محافظ معان خالد الحجاج.





وقال مدير أوقاف معان، باسم الخشمان، إن الحملة تهدف إلى العناية ببيوت الله ورعايتها، وإتاحة المجال أمام شباب المحافظة للمشاركة في أعمال الخير وخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن المبادرة تتضمن تنظيف المساجد، والاهتمام بفرشها وتجهيزاتها الداخلية، والعناية بالأشجار في ساحاتها الخارجية، بما يعكس القيم الإسلامية الداعية إلى التعاون والتكافل.



وأضاف أن الحملة، التي ستستمر لمدة 15 يومًا، تشمل تنظيف مسجد إلى مسجدين يوميًا، بمشاركة 8 متطوعين من أبناء المحافظة.



من جانبه، أوضح مسؤول فريق "أجاويد الأردن" أحمد أبو صالح، أن هذه المبادرة تمثل فرصة لشباب معان لتجسيد قيم العطاء والتسامح، والمساهمة في خدمة بيوت الله، وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية لديهم، مؤكدًا أن أبناء المحافظة جبلوا على حب الخير والإقبال على العمل التطوعي.