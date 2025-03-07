أول سد في المملكة يمتلئ بالمياه أثناء حالة عدم الاستقرار الجوي .. تفاصيل

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري الجمعة، إن سد الوحيدي، الواقع في محافظة معان، وصل إلى كامل سعته التخزينية البالغة 750 ألف متر مكعب.

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وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن السد يعد من المنشآت المائية الصحراوية التي أنشئت عام 2011 بهدف حماية التجمعات السكانية في المنطقة من مخاطر الفيضانات والتغذية الجوفية، مؤكدة على المواطنين ضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

وكانت مدينة معان شهدت تساقطا للأمطار منذ صباح الخميس، شملت جميع مناطق المحافظة.



وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن حالة عدم الاستقرار الجوي التي أثرت على المملكة الأربعاء الماضي، حسّنت المعدل الموسمي المطري خلال 48 ساعة بنسب وصلت إلى 52%، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.



وأضاف، أن معظم المناطق شهدت هطولات مطرية تركزت على المناطق الجنوبية والشرقية وأجزاء من المناطق الوسطى.