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أول سد في المملكة يمتلئ بالمياه أثناء حالة عدم الاستقرار الجوي .. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
 
الجمعة، 07-03-2025 11:57 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة المياه والري الجمعة، إن سد الوحيدي، الواقع في محافظة معان، وصل إلى كامل سعته التخزينية البالغة 750 ألف متر مكعب.

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وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن السد يعد من المنشآت المائية الصحراوية التي أنشئت عام 2011 بهدف حماية التجمعات السكانية في المنطقة من مخاطر الفيضانات والتغذية الجوفية، مؤكدة على المواطنين ضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

 

وكانت مدينة معان شهدت تساقطا للأمطار منذ صباح الخميس، شملت جميع مناطق المحافظة.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن حالة عدم الاستقرار الجوي التي أثرت على المملكة الأربعاء الماضي، حسّنت المعدل الموسمي المطري خلال 48 ساعة بنسب وصلت إلى 52%، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.


وأضاف، أن معظم المناطق شهدت هطولات مطرية تركزت على المناطق الجنوبية والشرقية وأجزاء من المناطق الوسطى.


وأشار آل خطاب إلى أن أعلى مجموع مطري تم تسجيله في محطة رصد وادي الضليل بلغ 24.5 ملم بنسبة 18% من المعدل الموسمي العام، تلتها محطة رصد الربة بـ 24.3 ملم بنسبة 7%، ثم محطة الأزرق الجنوبي بـ 22.5 ملم 38%، ومحطة رصد معان بـ 21.5 ملم 52%.

أما في العاصمة عمان، فقد سجلت محطة رصد مطار عمان المدني أعلى كمية هطول بلغت 14.6 ملم 11%، تلتها محطة مطار الملكة علياء الدولي بـ 10 ملم 7%.

وأكد آل خطاب، أنه مع استمرار تأثير الحالة الجوية وتجدد الهطولات، من المتوقع ارتفاع كميات الأمطار المسجلة وتحسن الأداء المطري.

 
 
gnews

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