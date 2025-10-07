المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولتي تسلل طائرتين

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر اليوم الثلاثاء، محاولتي تسلل بواسطة طائرتين مسيّرتين (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة.

