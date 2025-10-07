الثلاثاء 2025-10-07 07:51 م
 

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولتي تسلل طائرتين

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 07-10-2025 06:40 م

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر اليوم الثلاثاء، محاولتي تسلل بواسطة طائرتين مسيّرتين (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة.

وتم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهما من قِبل قوات حرس الحدود، وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية وجرى تحويلهما إلى الجهات المختصة.

 
 
gnews

