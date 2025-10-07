رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفدا ً عسكرياً عمانياً

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وفداً عسكرياً عمانياً برئاسة كبير ضباط الأركان نائب قوة السلطان الخاصة العميد الركن سالم بن سعيد بن سرور.

اضافة اعلان



وجرى خلال اللقاء بحث أطر تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وبين اللواء الركن الحنيطي أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق المستمر في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أن التعاون العسكري بين الجيشين يشكل ركيزة أساسية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.