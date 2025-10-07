رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفدا ً عسكرياً عمانياً

وجرى خلال اللقاء بحث أطر تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وبين اللواء الركن الحنيطي أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق المستمر في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أن التعاون العسكري بين الجيشين يشكل ركيزة أساسية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
من جانبه عبر الضيف عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية خاصة في مجال التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، مبيناً أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
