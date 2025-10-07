ولي العهد يبدأ غدا الأربعاء زيارتين إلى فرنسا وبريطانيا

ومن المقرر أن يلتقي سمو ولي العهد في باريس بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما يعقد سموه في لندن لقاءين مع الأمير ويليام أمير ويلز، ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر.
وترافق سمو ولي العهد في الزيارتين، سمو الأميرة رجوة الحسين.
