الثلاثاء 2025-10-07 07:52 م
 

ولي العهد يبدأ غدا الأربعاء زيارتين إلى فرنسا وبريطانيا

م
سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد
 
الثلاثاء، 07-10-2025 06:10 م

الوكيل الإخباري- يبدأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يوم غد الأربعاء، زيارة رسمية إلى فرنسا، تليها زيارة عمل إلى بريطانيا.

اضافة اعلان


ومن المقرر أن يلتقي سمو ولي العهد في باريس بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما يعقد سموه في لندن لقاءين مع الأمير ويليام أمير ويلز، ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر.


وترافق سمو ولي العهد في الزيارتين، سمو الأميرة رجوة الحسين.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

إدارة السير: تشرين الأول 2024 يسجل أعلى نسبة بحوادث الإصابات

أخبار محلية إدارة السير: تشرين الأول 2024 يسجل أعلى نسبة بحوادث الإصابات

لجنة الإعلام النيابية: "الغذاء والدواء" خط الدفاع الأول عن صحة الأردنيين

شؤون برلمانية لجنة الإعلام النيابية: "الغذاء والدواء" خط الدفاع الأول عن صحة الأردنيين

ب

طب وصحة فيتامين شائع يساهم في خفض ضغط الدم والكوليسترول والسكر

ل

عربي ودولي سيمور هيرش: البيت الأبيض يشعر بالقلق بشأن الحالة الإدراكية لترامب

الكشف عن أسماء الأسرى الـ4 الذين تصرّ حماس على الإفراج عنهم

فلسطين الكشف عن أسماء الأسرى الـ4 الذين تصرّ حماس على الإفراج عنهم

ل

طب وصحة عالم كيمياء يحذر من خطورة العلكة على صحة الأطفال

ب

أخبار محلية افتتاح مستودعات طبية ووحدة تصوير الثدي في مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري

ه

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً



 
 





الأكثر مشاهدة