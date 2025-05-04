أين كرامة الأستاذ الجامعي؟ .. غضب واسع بعد قرار وقف التأمين الصحي للهيئات التدريسية

11:18 ص

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الوكيل الإخباري- أثار قرار حكومي بوقف التأمين الصحي لأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية وتحويلهم إلى التأمين الصحي المدني، موجة من الانتقادات والاستياء بين الأوساط الأكاديمية في الأردن، حيث عبّر عدد كبير من الأساتذة عن غضبهم ورفضهم لما وصفوه بـ"الإجراء المجحف" بحق النخب العلمية التي أفنت عمرها في خدمة التعليم العالي والبحث العلمي. اضافة اعلان





وأكد عدد من أعضاء الهيئات التدريسية أن هذا القرار لا يليق بمكانتهم ولا برسالتهم، خاصة وأنه يأتي في وقت هم فيه بأمسّ الحاجة إلى رعاية صحية تحفظ لهم كرامتهم بعد عقود من العطاء في قاعات التدريس والمختبرات.



وشملت الاعتراضات أيضًا ما وصفوه بـ"الانتقاص من مكافآت البرنامج الموازي" بذريعة الترشيد المالي، معتبرين أن تلك المكافآت تشكّل جزءًا أساسياً من دخلهم الشهري، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.



وقال أحد الأكاديميين في رسالة متداولة: "كيف يُطلب منا البحث والنشر والتصنيف العالمي، في وقت يتم فيه تجريدنا من أبسط الحقوق؟ أين كرامة الأستاذ الجامعي؟".



ودعا المتضررون إلى التراجع الفوري عن القرار، مؤكدين أن الاستمرار في مثل هذه السياسات قد يؤثر سلبًا على جودة البيئة الأكاديمية والبحثية في الجامعات الأردنية.