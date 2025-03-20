إتلاف 5 أطنان مواد غذائية غير صالحة في العقبة

الوكيل الإخباري- أتلفت مديرية الرقابة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، 5 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وذلك من خلال 520 جولة تفتيشية نفذتها منذ بداية شهر رمضان المبارك.

اضافة اعلان



وأكد مفوض المدينة والبنية التحتية في السلطة، عبدالله النجادات، أن المديرية تواصل تنفيذ جولات تفتيشية يومية بهدف مراقبة الأسواق التجارية وضبط صلاحية المواد التموينية، مشيرا الى توجيه إنذارات للمحلات المخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة في جميع مناطق العقبة.