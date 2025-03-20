إتلاف 5 أطنان مواد غذائية غير صالحة في العقبة

وأكد مفوض المدينة والبنية التحتية في السلطة، عبدالله النجادات، أن المديرية تواصل تنفيذ جولات تفتيشية يومية بهدف مراقبة الأسواق التجارية وضبط صلاحية المواد التموينية، مشيرا الى توجيه إنذارات للمحلات المخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة في جميع مناطق العقبة.
من جانبه، أشار مدير المديرية، صبري الرفوع، إلى أن فرق الرقابة نفذت 520 زيارة تفتيشية منذ بداية رمضان، ما أسفر عن إتلاف 5 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري و3000 لتر من العصائر الرمضانية الفاسدة، وتحويل 5 مخالفين إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
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