الخميس 2025-03-20 06:34 م
 

إتلاف 5 أطنان مواد غذائية غير صالحة في العقبة

صورة جوية لمدينة العقبة
العقبة
 
الخميس، 20-03-2025 05:15 م

الوكيل الإخباري-   أتلفت مديرية الرقابة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، 5 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وذلك من خلال 520 جولة تفتيشية نفذتها منذ بداية شهر رمضان المبارك.

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وأكد مفوض المدينة والبنية التحتية في السلطة، عبدالله النجادات، أن المديرية تواصل تنفيذ جولات تفتيشية يومية بهدف مراقبة الأسواق التجارية وضبط صلاحية المواد التموينية، مشيرا الى توجيه إنذارات للمحلات المخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة في جميع مناطق العقبة.


من جانبه، أشار مدير المديرية، صبري الرفوع، إلى أن فرق الرقابة نفذت 520 زيارة تفتيشية منذ بداية رمضان، ما أسفر عن إتلاف 5 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري و3000 لتر من العصائر الرمضانية الفاسدة، وتحويل 5 مخالفين إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

 
 
gnews

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