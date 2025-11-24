إجراءات وقائية لـ46 شخصا بعد وفاة طالب بسبب السحايا في الطفيلة

الوكيل الإخباري- توفي طالب من جامعة الطفيلة التقنية بعد إصابته بمرض السحايا البكتيرية غير الوبائية، رغم الجهود الطبية التي بذلت لإنقاذ حياته. تم إدخال الطالب إلى قسم العناية المركزة في مستشفى الطفيلة الحكومي، حيث وُضِع تحت رعاية طبية مكثفة، إلا أنه توفي لاحقًا.

اضافة اعلان



وأوضحت مديرية الشؤون الصحية في الطفيلة أنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية الوقائية لعدد من الأشخاص الذين خالطوا الحالة، والبالغ عددهم 46 شخصًا من طلبة الجامعة والممرضين وأقارب المتوفى.



وأضافت المديرية أن الوضع الصحي للأشخاص الذين تم أخذ العلاج الوقائي لهم تحت السيطرة، ولم يتم تسجيل أي حالات إصابة أخرى بالتهاب السحايا.



من جهته، قال مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة، أيمن المقابلة، إنه تم حصر المخالطين للحالة في سكن الجامعة ومرافقها، بالإضافة إلى أهل المتوفى في منطقة ماركا بالعاصمة عمان.



وأكد المقابلة أن الوزارة تواصل متابعة المخالطين بشكل مستمر وتقديم العلاج الوقائي لهم لحين معرفة نوع البكتيريا المسببة للمرض.



وأضاف المقابلة أن مرض السحايا البكتيري ينقسم إلى نوعين: وبائي وغير وبائي، وأشار إلى أن الفيروس الذي أصاب الطالب نادر الانتقال من شخص لآخر، ولم يتم تسجيل أي حالات تفشي لهذا النوع من السحايا في الأردن.



كما أكد أن العلاج الموحد متوفر في جميع المستشفيات والمراكز الصحية، وإذا تم إعطاء العلاج في الوقت المناسب، فإن نسبة الوفاة من هذا المرض تتراوح بين 10-15%.