إجراء أول عملية زراعة نخاع عظمي ذاتي لمريض تصلب لويحي في الخدمات الطبية الملكية

11:53 م

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الوكيل الإخباري- أجرى فريق طبي متخصص بزراعة النخاع العظمي في مركز الأورام العسكري، أول عملية زراعة نخاع عظمي ذاتي لمريض ثلاثيني يعاني من تصلب لويحي مزمن، ونوبات متكررة منذ 7 سنوات. اضافة اعلان





وقال رئيس اختصاص الدم والأورام وزراعة النخاع العظمي والمشرف على عملية الزراعة العقيد الطبيب مجدي الجداية "إن زراعة الخلايا الجذعية لمرضى التصلب اللويحي تعد علاجاً مكثفاً يعمل على وقف نشاط الجهاز المناعي ضد الأعصاب مما يساعد على إيقاف نشاط المرض، ويقلل من نوباته ويساعد في السيطرة على الأعراض والمضاعفات".



وبين رئيس اختصاص أمراض الدماغ والأعصاب العميد الطبيب عبد الرحيم الدويري أن العملية تكللت بالنجاح وأبدى المريض تحسناً سريرياً ملحوظاً ما بعد زراعة النخاع العظمي الذاتي التي أجريت له منذ أربعة شهور، والمريض الآن بصحة جيدة وبدون أعراض وعلاج، وما يزال تحت التقييم والمتابعة.



وأشار مدير مركز الأورام العسكري العميد الطبيب أحمد البواعنة بأنه في حال أبدت هذه التقنية نجاحاً متزايداً مع المرضى اللاحقين سيتم وضع برنامج ثابت لخدمة مرضى التصلب اللويحي وحسب معايير طبية معينة.