إجراء أول عملية زراعة نخاع عظمي ذاتي لمريض تصلب لويحي في الخدمات الطبية الملكية

وقال رئيس اختصاص الدم والأورام وزراعة النخاع العظمي والمشرف على عملية الزراعة العقيد الطبيب مجدي الجداية "إن زراعة الخلايا الجذعية لمرضى التصلب اللويحي تعد علاجاً مكثفاً يعمل على وقف نشاط الجهاز المناعي ضد الأعصاب مما يساعد على إيقاف نشاط المرض، ويقلل من نوباته ويساعد في السيطرة على الأعراض والمضاعفات".
وبين رئيس اختصاص أمراض الدماغ والأعصاب العميد الطبيب عبد الرحيم الدويري أن العملية تكللت بالنجاح وأبدى المريض تحسناً سريرياً ملحوظاً ما بعد زراعة النخاع العظمي الذاتي التي أجريت له منذ أربعة شهور، والمريض الآن بصحة جيدة وبدون أعراض وعلاج، وما يزال تحت التقييم والمتابعة.
وأشار مدير مركز الأورام العسكري العميد الطبيب أحمد البواعنة بأنه في حال أبدت هذه التقنية نجاحاً متزايداً مع المرضى اللاحقين سيتم وضع برنامج ثابت لخدمة مرضى التصلب اللويحي وحسب معايير طبية معينة.
-
أخبار متعلقة
-
الإفتاء: الأحكام الشرعية الضامن الأهم لقوة الأردن
-
وزير التربية يكرم الطلبة المتميزين في جوائز الملكة رانيا لعام 2025
-
وزارة الخارجية تعقد جولة مشاورات سياسية مع وزارة الخارجية الباكستانية
-
تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين ليوم الأحد المقبل
-
زراعة الكورة تدعو المزارعين لحماية أشجارهم من مرض سل الزيتون
-
رئيس الجامعة الهاشمية يؤكد أهمية المشاغل الهندسية في تطوير بيئة التعليم
-
الديوان الملكي يعزي اللوزيين
-
وزير الصحة يستقبل نظيره العراقي