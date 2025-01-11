إجراء 133 ألف فحص مخبري في المواصفات والمقاييس

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الوكيل الإخباري- أفادت مؤسسة المواصفات والمقاييس، أنها أجرت خلال العام الماضي 133 ألف فحص مخبريّ للعديد من المنتجات الكيماوية والغذائية والهندسية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الخاصة بها. اضافة اعلان





وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزهير أن المؤسسة تمتلك أجهزة فحص متطورة لفحص العديد من المنتجات التي يتم طرحها في الأسواق مثل أجهزة فحص كفاءة الطاقة للمصابيح ووحدات الإنارة، وأجهزة التحقق من أدوات القياس مثل عدّادات المياه والكهرباء وعدادات التاكسي وأجهزة الضغط والحرارة الطبيّة وأدوات قياس ضغط الإطارات بهدف التأكد من صحّة قراءاتها ودقّة القياس، هذا بالإضافة إلى الفحوصات التي تتم على المنتجات الغذائية والكيماوية المختلفة، مؤكدة على موثوقية نتائج الفحص والقياس من خلال الحصول على الاعتماد لهذه الفحوصات.



وأكدت الزّهير إلى أنّ المؤسسة تحرص عند إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية على مواكبة التطوّرات العلمية المتسارعة وتلبية متطلبات القطاعين الصناعي والتجاري وبما يضمن جودة وسلامة المنتجات، وقد أصدرت المؤسسة 96 مواصفة قياسية وقاعدة فنيّة أردنيّة في القطاع الكيماويّ وقطاع الصّناعات الهندسيّة و قطاع المنتجات الغذائيّة، مؤكدة على حرص المؤسسة على دعم الصناعات عالية القيمة التي تعدّ واحدة من أبرز محرّكات النّموّ لتنفيذ رؤية التّحديث الاقتصاديّ.



وأشارت الزّهير إلى أهميّة الحصول على شهادات مطابقة للمنتجات لتسهيل التبادل التّجاريّ وانسيابية مرور السّلع عبر الحدود، منوّهة إلى جهود المؤسسة في هذا المجال من خلال استمرارية الاعتراف بمديرية شهادات المطابقة كجهة مانحة لشهادات المطابقة للمنتجات عبر منصة سابر وتوسيع مجال الاعتراف بإضافة خمس لوائح جديدة، واستمرارية الحصول على الاعتماد من قبل هيئة الاعتماد الألمانية DAkkS ومن وحدة الاعتماد الأردنية JAS-AU ومن مركز الامارات العالمي للاعتماد EIAC في عدد من المجالات، هذا بالإضافة إلى توقيع مذكرات التفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة مع عدة دول مثل توقيع مذكرة التفاهم مع المجلس الإسلامي السنغافوري بشأن الاعتراف بشهادات الحلال، والسير بإجراءات تفعيل مذكرة التفاهم مع الجانب العراقي، وقد منحت المؤسسة 737 شهادة مطابقة لعدة منتجات، و101 شهادة حلال لمنتجات غذائية لتحقيقها متطلبات الشريعة الإسلامية.



وبينت الزهير، أن المؤسسة أيضاً تمنح علامة الجودة الأردنيّة التي تشير إلى أن المنتج يمتاز بجودة عالية ويلبّي اشتراطات أعلى من متطلّبات المواصفة القياسيّة الخاصّة به، مما يمنحه أفضليّة وتنافسيّة اعلى في الأسواق، مشيرةً إلى أن المؤسسة منحت علامة الجودة الأردنية لـ 141 منتجاً لـ 56 منشأة خلال العام المنصرم.



وأضافت أنّ المؤسسة تحققت خلال العام الماضي من صحّة 214 شهادة للمنتجات العضويّة إلى جانب الاستمرار في منح وتجديد شهادات الممارسات الزّراعيّة الجيّدة (GLOBAL G.A.P) للمزارع بغية الوصول إلى إنتاج زراعي آمن ومستدام منافس في الأسواق الخارجية.



