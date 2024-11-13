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إحالات إلى التقاعد في وزارة التربية والتعليم - أسماء

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الأربعاء، 13-11-2024 02:43 م

الوكيل الإخباري-   قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة إنهاء خدمات عدد من الموظفين بناءا على طلبهم لاستكمالهم شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر من حيث العمر وعدد الاشتراكات، وشملت الاحالات وظائف ادارية وفنية.

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