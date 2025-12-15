الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة قبل وصولها إلى موسكو

وأضاف سوبيانين في منشور على تلغرام أن فرق الطوارئ تفحص شظايا الطائرة في موقع سقوطها على الأرض.
ودأبت القوات الأوكرانية على إرسال طائرات مسيرة باتجاه العاصمة الروسية.
وجرى إسقاط قرابة 40 طائرة فوق منطقة موسكو في غضون ساعات قليلة في إحدى المرات الأسبوع الماضي.
