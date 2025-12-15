الإثنين 2025-12-15 06:26 ص

الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة قبل وصولها إلى موسكو

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
الإثنين، 15-12-2025 05:37 ص
الوكيل الإخباري-   قال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مسيرة كانت متجهة إلى موسكو في وقت متأخر من مساء الأحد.اضافة اعلان


وأضاف سوبيانين في منشور على تلغرام أن فرق الطوارئ تفحص شظايا الطائرة في موقع سقوطها على الأرض.

ودأبت القوات الأوكرانية على إرسال طائرات مسيرة باتجاه العاصمة الروسية.

وجرى إسقاط قرابة 40 طائرة فوق منطقة موسكو في غضون ساعات قليلة في إحدى المرات الأسبوع الماضي.
 
 


