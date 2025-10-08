عاصفة تضرب أعلى القمم... ونحو 900 شخص ينجون بأعجوبة (فيديو)

العالقون كانوا في خيام على ارتفاع يزيد عن 4900 متر، وتم تزويدهم بالغذاء والدواء والأكسجين، فيما نُقل 12 منهم إلى نقطة تجمع آمنة بسبب انخفاض حرارة أجسامهم.
وأغلقت السلطات مؤقتًا المنطقة السياحية المحيطة بالجبل، الذي يقع على الحدود بين الصين ونيبال.
About 350 hikers had reached a meeting point in Tingri country and rescuers were in contact with another 200. pic.twitter.com/b8ExyL3g07
