الأربعاء 2025-10-08 11:35 ص
 

عاصفة تضرب أعلى القمم... ونحو 900 شخص ينجون بأعجوبة (فيديو)

ف4
تعبيرية
 
الأربعاء، 08-10-2025 10:24 ص

الوكيل الإخباري-   تمكنت فرق الإنقاذ في الصين من إجلاء نحو 900 شخص، بينهم 580 متسلقًا وأكثر من 300 مرشد وعامل، حوصروا عدة أيام بسبب عاصفة ثلجية ضربت منطقة جبل إيفرست مساء السبت.

اضافة اعلان


العالقون كانوا في خيام على ارتفاع يزيد عن 4900 متر، وتم تزويدهم بالغذاء والدواء والأكسجين، فيما نُقل 12 منهم إلى نقطة تجمع آمنة بسبب انخفاض حرارة أجسامهم.


وأغلقت السلطات مؤقتًا المنطقة السياحية المحيطة بالجبل، الذي يقع على الحدود بين الصين ونيبال.

 

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

منظر عام للعاصمة عمّان

اقتصاد محلي ارتفاع التداول العقاري في الأردن 2% منذ مطلع العام ليسجل 5.1 مليار دينار

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية %62.3 نسبة النجاح في امتحان "الشامل"

لالا

منوعات السفر بأقل التكاليف.. نصائح للاستمتاع برحلات مخفّضة

5

منوعات قمر الحصاد يزيّن سماء السعودية (صور)

دائرة الجمارك

أخبار محلية الجمارك: تطبيق التحول الالكتروني الشامل لكافة الطلبات والمعاملات الجمركية في جمرك عمان

اغ

فن ومشاهير باسم يوسف يتصدر الترند بتصريحات صادمة

لغع

أخبار الشركات "يوروموني" تمنح البنك العربي جائزة "أفضل بنك للمسؤولية الاجتماعيّة في الشرق الأوسط" لعام 2025

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي الاحتياطيات الأجنبية تقترب من 24 مليار دولار



 
 





الأكثر مشاهدة