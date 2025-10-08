عاصفة تضرب أعلى القمم... ونحو 900 شخص ينجون بأعجوبة (فيديو)

الوكيل الإخباري- تمكنت فرق الإنقاذ في الصين من إجلاء نحو 900 شخص، بينهم 580 متسلقًا وأكثر من 300 مرشد وعامل، حوصروا عدة أيام بسبب عاصفة ثلجية ضربت منطقة جبل إيفرست مساء السبت.

العالقون كانوا في خيام على ارتفاع يزيد عن 4900 متر، وتم تزويدهم بالغذاء والدواء والأكسجين، فيما نُقل 12 منهم إلى نقطة تجمع آمنة بسبب انخفاض حرارة أجسامهم.



وأغلقت السلطات مؤقتًا المنطقة السياحية المحيطة بالجبل، الذي يقع على الحدود بين الصين ونيبال.





About 350 hikers had reached a meeting point in Tingri country and rescuers were in contact with another 200. Rescue workers were helping hundreds of hikers trapped by heavy snow at tourist campsites on a slope of Mount Everest in Tibet, Chinese state media said late Sunday.About 350 hikers had reached a meeting point in Tingri country and rescuers were in contact with another 200. pic.twitter.com/b8ExyL3g07 October 7, 2025