زخة شهب دراكونيد تُضيء السماء في أكتوبر - صور

تعبيرية
 
الأربعاء، 08-10-2025

الوكيل الإخباري-   بدأت سماء الأرض في استقبال زخة شهب دراكونيد السنوية، التي انطلقت يوم الاثنين 6 أكتوبر وتستمر حتى الجمعة 10 أكتوبر 2025، بحسب وكالة ناسا.

وتعود هذه الزخة إلى بقايا المذنب 21P جياكوبيني-زينر، حيث تدخل الجزيئات الصغيرة الغلاف الجوي للأرض وتحترق، مشكلةً خطوطًا ضوئية مبهرة في السماء.


الذروة تحت ضوء القمر العملاق
من المتوقع أن تبلغ الزخة ذروتها مساء الأربعاء 8 أكتوبر، لكن مراقبتها هذا العام ستكون أكثر تحديًا بسبب القمر العملاق، الذي سيكون ساطعًا بنسبة 96%، ما قد يحجب رؤية الشهب الخافتة.
ومع ذلك، تظل الشهب الأكثر سطوعًا مرئية، خاصة في المناطق البعيدة عن أضواء المدن.


أفضل وقت وأماكن المشاهدة
الوقت الأنسب: بعد غروب الشمس مباشرة.
المصدر الظاهري للشهب: كوكبة التنين في السماء الشمالية.
أفضل المناطق: نصف الكرة الشمالي، خصوصًا الولايات المتحدة وأوروبا وأجزاء من آسيا.


لا حاجة لتلسكوب
لمتابعة هذا العرض السماوي، يكفي أن تجد مكانًا مظلمًا ومفتوحًا بعيدًا عن التلوث الضوئي، وتترك لعينيك 20 إلى 30 دقيقة للتأقلم مع الظلام.

 


Image1_1020258101347361099996.jpg

 


Image1_1020258101421495153277.jpg

ارم نيوز 

 
 
