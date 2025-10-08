زخة شهب دراكونيد تُضيء السماء في أكتوبر - صور

وتعود هذه الزخة إلى بقايا المذنب 21P جياكوبيني-زينر، حيث تدخل الجزيئات الصغيرة الغلاف الجوي للأرض وتحترق، مشكلةً خطوطًا ضوئية مبهرة في السماء.
الذروة تحت ضوء القمر العملاق
من المتوقع أن تبلغ الزخة ذروتها مساء الأربعاء 8 أكتوبر، لكن مراقبتها هذا العام ستكون أكثر تحديًا بسبب القمر العملاق، الذي سيكون ساطعًا بنسبة 96%، ما قد يحجب رؤية الشهب الخافتة.
ومع ذلك، تظل الشهب الأكثر سطوعًا مرئية، خاصة في المناطق البعيدة عن أضواء المدن.
أفضل وقت وأماكن المشاهدة
الوقت الأنسب: بعد غروب الشمس مباشرة.
المصدر الظاهري للشهب: كوكبة التنين في السماء الشمالية.
أفضل المناطق: نصف الكرة الشمالي، خصوصًا الولايات المتحدة وأوروبا وأجزاء من آسيا.
لا حاجة لتلسكوب
لمتابعة هذا العرض السماوي، يكفي أن تجد مكانًا مظلمًا ومفتوحًا بعيدًا عن التلوث الضوئي، وتترك لعينيك 20 إلى 30 دقيقة للتأقلم مع الظلام.
-
أخبار متعلقة
-
السفر بأقل التكاليف.. نصائح للاستمتاع برحلات مخفّضة
-
قمر الحصاد يزيّن سماء السعودية (صور)
-
وصية مؤثرة وراء الجدل.. حقيقة تكفين الدكتور أحمد عمر هاشم بـ"كسوة الكعبة" - صورة
-
عاصفة تضرب أعلى القمم... ونحو 900 شخص ينجون بأعجوبة (فيديو)
-
بمشهد مرعب.. ثعبان ضخم يثير فزع المارة في تركيا
-
زحام مهيب حول شيخ الأزهر في مشهد وداع مؤثر
-
نحو مليار دولار تعويضا لأسرة امرأة توفيت بسبب بودرة أطفال
-
مصر .. قرار قضائي بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية