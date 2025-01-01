 
الأربعاء 2025-01-01 06:55 م
 

إدارة السير توجه رسالة بعد حوادث مروعة في الليلة الأخيرة من 2024

ادارة السير
إدارة السير المركزية
الأربعاء، 01-01-2025 05:47 م
الوكيل الإخباري-   نشرت إدارة السير المركزية، رسالة موجهة للسائقين، على صفحتها على فيس بوك، بشأن حوادث السير التي وقعت في اليوم الأخير من العام 2024.اضافة اعلان


وقالت إدارة السير معلقة عل صورة لحوادث أليمة، إن حوادث مرورية وقعت في اليوم والليلة الأخيرة من العام 2024، نجم عنها إصابات متوسطة.

وأعربت عن أمنياتها بأن لا نرى لتلك الحوادث مثيلاً في العام الجديد 2025.

وذكرت إدارة السير، أن الدلائل والمؤشرات تشير إلى إنجاز كبير تم تحقيقه في العام 2024 بالتقليل من الإصابات البليغة والوفيات.

وقالت: "نمضي متفائلين معاً في العام 2025 لإنقاذ ما وفّقنا الله إليه من أرواح وممتلكات، وهو أمر يستلزم تعزيز الوعي، والثقافة، والتزاماً بقواعد الأخلاق، والقانون".
 
gnews

أحدث الأخبار

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية بيان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

أحوال جوية قاسية تضرب المملكة المتحدة

عربي ودولي فيضانات وأحوال جوية قاسية تضرب المملكة المتحدة

غزة

فلسطين الصحة الفلسطينية: جمع أكثر من 3 آلاف وحدة دم لأهالي غزة

هجوم نيو أورليانز

عربي ودولي مسؤول فيدرالي أمريكي يكشف تفاصيل هجوم نيو أورليانز

جانب من الدمار في كييف جراء الحرب

عربي ودولي قتيلان في هجوم روسي بطائرات مسيّرة على كييف

طائرات إف-16 من بين الأسلحة التي أرسلتها واشنطن لكييف

فلسطين أميركا تقدم 22 مليار دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل

ادارة السير

أخبار محلية إدارة السير توجه رسالة بعد حوادث مروعة في الليلة الأخيرة من 2024

علم روسيا

عربي ودولي روسيا توقف تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا



 




الأكثر مشاهدة