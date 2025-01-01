إدارة السير توجه رسالة بعد حوادث مروعة في الليلة الأخيرة من 2024

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الوكيل الإخباري- نشرت إدارة السير المركزية، رسالة موجهة للسائقين، على صفحتها على فيس بوك، بشأن حوادث السير التي وقعت في اليوم الأخير من العام 2024. اضافة اعلان





وقالت إدارة السير معلقة عل صورة لحوادث أليمة، إن حوادث مرورية وقعت في اليوم والليلة الأخيرة من العام 2024، نجم عنها إصابات متوسطة.



وأعربت عن أمنياتها بأن لا نرى لتلك الحوادث مثيلاً في العام الجديد 2025.



وذكرت إدارة السير، أن الدلائل والمؤشرات تشير إلى إنجاز كبير تم تحقيقه في العام 2024 بالتقليل من الإصابات البليغة والوفيات.



وقالت: "نمضي متفائلين معاً في العام 2025 لإنقاذ ما وفّقنا الله إليه من أرواح وممتلكات، وهو أمر يستلزم تعزيز الوعي، والثقافة، والتزاماً بقواعد الأخلاق، والقانون".