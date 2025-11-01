إدراج محمية العقبة البحرية على القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة

الوكيل الإخباري- أدرج الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، محمية العقبة البحرية على قائمته الخضراء، لتصبح بذلك نموذجا يحتذى به في الإدارة الفعالة للمناطق المحمية.

اضافة اعلان