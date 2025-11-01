إدراج محمية العقبة البحرية على القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة

وتسلم مدير منطقة وادي رم الطبيعية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، صالح النعيمات، شهادة الإدراج خلال حفل رسمي على هامش المؤتمر الدولي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة الذي عقد أخيرا في أبو ظبي، وذلك تقديرا لجهود السلطة في تطوير وتنفيذ برامج مستدامة تعنى بالحفاظ على النظم البيئية البحرية وتعزيز السياحة البيئية في العقبة ووادي رم.
-
