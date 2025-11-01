السبت 2025-11-01 10:45 م
 

الديوان الملكي يعزي بوفاة شقيق رئيس الوزراء الفلسطيني

السبت، 01-11-2025 08:33 م
الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء بوفاة الدكتور عادل عبدالله مصطفى، شقيق  رئيس وزراء دولة فلسطين الدكتور محمد مصطفى.اضافة اعلان


ونقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في عمان، اليوم السبت،  أصدق مشاعر العزاء والمواساة من جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى دولة الدكتور محمد مصطفى واسرة الفقيد وذويه، سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.
 
 
