الديوان الملكي يعزي بوفاة شقيق رئيس الوزراء الفلسطيني

ونقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في عمان، اليوم السبت، أصدق مشاعر العزاء والمواساة من جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى دولة الدكتور محمد مصطفى واسرة الفقيد وذويه، سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.
