"اليرموك" تعدل ساعات الدوام الرسمي

السبت، 01-11-2025 09:10 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت جامعة اليرموك عن تعديل ساعات الدوام الرسمي في الجامعة اعتبارا من يوم غد الأحد.

وقالت الجامعة في بيان اليوم السبت، إنه في ضوء تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي، قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور مالك الشرايري، أن يبدأ موعد المحاضرات الدراسية عند الساعة الثامنة والنصف صباحا بدلا من الساعة الثامنة صباحا.


كما قرر الشرايري أن يعتمد العمداء والمدراء الدوام المرن لأعضاء الهيئة الإدارية والفنية في وحداتهم التنظيمية من الساعة الثامنة أو الساعة الثامنة والنصف صباحا وبمعدل ثماني ساعات عمل يوميا وبالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية.


واستثني من هذا القرار الوحدات التنظيمية والوظائف التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك، وبالتنسيق بين العمداء والمدراء المعنيين مع دائرة الموارد البشرية.

 
 
