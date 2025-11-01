"اليرموك" تعدل ساعات الدوام الرسمي

الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة اليرموك عن تعديل ساعات الدوام الرسمي في الجامعة اعتبارا من يوم غد الأحد.

وقالت الجامعة في بيان اليوم السبت، إنه في ضوء تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي، قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور مالك الشرايري، أن يبدأ موعد المحاضرات الدراسية عند الساعة الثامنة والنصف صباحا بدلا من الساعة الثامنة صباحا.



كما قرر الشرايري أن يعتمد العمداء والمدراء الدوام المرن لأعضاء الهيئة الإدارية والفنية في وحداتهم التنظيمية من الساعة الثامنة أو الساعة الثامنة والنصف صباحا وبمعدل ثماني ساعات عمل يوميا وبالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية.