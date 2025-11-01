"اليرموك" تعدل ساعات الدوام الرسمي

وقالت الجامعة في بيان اليوم السبت، إنه في ضوء تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي، قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور مالك الشرايري، أن يبدأ موعد المحاضرات الدراسية عند الساعة الثامنة والنصف صباحا بدلا من الساعة الثامنة صباحا.
كما قرر الشرايري أن يعتمد العمداء والمدراء الدوام المرن لأعضاء الهيئة الإدارية والفنية في وحداتهم التنظيمية من الساعة الثامنة أو الساعة الثامنة والنصف صباحا وبمعدل ثماني ساعات عمل يوميا وبالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية.
واستثني من هذا القرار الوحدات التنظيمية والوظائف التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك، وبالتنسيق بين العمداء والمدراء المعنيين مع دائرة الموارد البشرية.
-
أخبار متعلقة
-
"الجمارك" : نحو 2000 مركبة متبقية في رصيد المنطقة الحرة
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
تكريم طاقم دورية نجدة انقذ سيدة وأطفالها من داخل مركبة تعرضت للاشتعال
-
مصفاة البترول تحذر من روابط مزيفة تنتحل اسم "جوبترول"
-
الديوان الملكي يعزي بوفاة شقيق رئيس الوزراء الفلسطيني
-
الصفدي: بقاء القوات الإسرائيلية في غزة يجعل الأمن مستحيلا
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
آل خطاب يلتقي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر