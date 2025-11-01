السبت 2025-11-01 07:41 م
 

آل خطاب يلتقي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر

السبت، 01-11-2025 07:31 م

الوكيل الإخباري-   التقى رئيس الهيئة الإدارية لفريق كلنا خلف قيادتنا الهاشمية السيد هاشم محمد آل خطاب بمعالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر الباشا يوسف حسن العيسوي في مكتبه اليوم في لقاء شخصي وخاص حمل في طياته كل معاني التقدير والاحترام لشخصه الكريم ولمواقفه الوطنية المشرفة.

وجرى خلال اللقاء الحديث حول الأنشطة القادمة للفريق وسبل تطوير آلية العمل بما ينسجم مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في تعزيز دور الشباب وخدمة المجتمع المحلي.

 
 
