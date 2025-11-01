آل خطاب يلتقي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الهيئة الإدارية لفريق كلنا خلف قيادتنا الهاشمية السيد هاشم محمد آل خطاب بمعالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر الباشا يوسف حسن العيسوي في مكتبه اليوم في لقاء شخصي وخاص حمل في طياته كل معاني التقدير والاحترام لشخصه الكريم ولمواقفه الوطنية المشرفة.

اضافة اعلان