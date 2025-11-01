آل خطاب يلتقي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر

وجرى خلال اللقاء الحديث حول الأنشطة القادمة للفريق وسبل تطوير آلية العمل بما ينسجم مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في تعزيز دور الشباب وخدمة المجتمع المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي وبارك يبحثان متابعة خريطة الطريق الأردنية السورية الأميركية لحل أزمة السويداء
-
إطلاق أسبوع التنقّل من أجل العمل .. البوابة الدولية للمسارات المهنية
-
بدء استيفاء الرسوم على طريق "الحرانة–العمري" اعتبارا من الاثنين
-
اختتام ورشة عمل حول مكافحة الجرائم الإلكترونية والاستغلال عبر الإنترنت
-
حملة لتوزيع الطرود الخيرية في مخيم إربد
-
إدراج محمية العقبة البحرية على القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة
-
مؤتمر طبي يوصي بتوسيع تدريب الأطباء الأردنيين بالمملكة المتحدة
-
الحنيطي يلتقي عدداً من القادة العسكريين على هامش "حوار المنامة 2025"