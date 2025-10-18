السبت 2025-10-18 10:24 ص
 

بهذه الحيلة.. ياباني يتناول طعاما فاخرا مجانا لمدة عامين!

السبت، 18-10-2025 09:19 ص

الوكيل الإخباري-   استغلّ رجل من مدينة ناغويا سياسة الاسترداد في تطبيق توصيل الطعام "ديماي-كان" للحصول على وجبات فاخرة مجانًا لمدة عامين، بلغت قيمتها نحو 2.1 مليون ين.

المحتال، ويدعى تاكويا هيغاشيموتو، أنشأ 124 حسابًا وهميًا باستخدام بطاقات SIM ووثائق مزورة، وطلب يوميًا أطباقًا فاخرة مثل ثعبان البحر والآيس كريم وشرائح اللحم، مدعيًا عدم استلام الطلبات ليسترد أمواله.


وبعد 1095 عملية استرداد، قدرت الشركة خسائرها بنحو 3.7 مليون ين. لكن شكوكًا أُثيرت بعد طلب آيس كريم ودجاج بتاريخ 30 يوليو، ما دفعها لفتح تحقيق كشف الاحتيال.


عقب ذلك، تقدمت الشركة بشكوى، واعتُقل هيغاشيموتو بتهم الاحتيال واستخدام بيانات مزورة.

 

لبنان 24  

 
 
