أكبر معمرة عراقية.. رحيل نايلة السوادي عن 124 عاما

الوكيل الإخباري- ودّعت مدينة كركوك العراقية يوم الجمعة الحاجة نايلة السوادي، أكبر معمّرة في البلاد، عن عمر ناهز 124 عامًا، بحسب ما أعلنته دائرة الطب العدلي في مستشفى "آزادي التعليمي".

وأكد مصدر في دائرة صحة كركوك أن الراحلة وُلدت عام 1901، وكانت تُعرف في منطقتها بصحتها الجيدة رغم تقدمها في السن، كما حظيت باحترام واسع من الأهالي الذين اعتادوا زيارتها والاستماع إلى رواياتها عن تاريخ المدينة.



وأشار المصدر إلى أن وفاتها جاءت بشكل طبيعي، بعد تدهور مفاجئ في حالتها الصحية خلال اليومين الماضيين، وقد تسلم ذووها جثمانها لدفنها في مقبرة العائلة بكركوك.



واعتبر المصدر أن الحاجة نايلة كانت شخصية بارزة بين كبار السن، إذ عاصرت أكثر من قرن من التحولات السياسية والاجتماعية في كركوك والعراق عمومًا.