أكبر معمرة عراقية.. رحيل نايلة السوادي عن 124 عاما

وأكد مصدر في دائرة صحة كركوك أن الراحلة وُلدت عام 1901، وكانت تُعرف في منطقتها بصحتها الجيدة رغم تقدمها في السن، كما حظيت باحترام واسع من الأهالي الذين اعتادوا زيارتها والاستماع إلى رواياتها عن تاريخ المدينة.
وأشار المصدر إلى أن وفاتها جاءت بشكل طبيعي، بعد تدهور مفاجئ في حالتها الصحية خلال اليومين الماضيين، وقد تسلم ذووها جثمانها لدفنها في مقبرة العائلة بكركوك.
واعتبر المصدر أن الحاجة نايلة كانت شخصية بارزة بين كبار السن، إذ عاصرت أكثر من قرن من التحولات السياسية والاجتماعية في كركوك والعراق عمومًا.
