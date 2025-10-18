موقف مفاجئ من ترامب تجاه إطلالة زيلينسكي يشعل مواقع التواصل!

الوكيل الإخباري- أثنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مظهر نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقائهما في البيت الأبيض أمس الجمعة، مشيرًا إلى السترة السوداء التي كان يرتديها زيلينسكي بقوله: "أعتقد أنه يبدو وسيماً وهو يرتدي هذه السترة... إنها أنيقة للغاية وتروق لي."

جاء ذلك خلال غداء عمل جمع الرئيسين، حيث ناقشا عدة ملفات، من أبرزها المكالمة الهاتفية التي أجراها ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس.



وقال ترامب في بداية اللقاء: "إنه لشرف لي أن أكون مع زعيم قوي للغاية، رجل مر بالكثير، وقد تعرفت عليه جيدًا وتوافقنا بشكل ممتاز."



وتعيد هذه التصريحات الودية إلى الأذهان انتقادات ترامب السابقة في فبراير الماضي لملابس زيلينسكي، حيث اعتبرها آنذاك "غير رسمية بشكل مبالغ فيه". لكن زيلينسكي لاحقًا اعتمد مظهرًا بسيطًا بملابس عسكرية رمزية، اعتُبرت في أوكرانيا دليلاً على دوره كقائد أعلى، فيما أثارت تفسيرات متباينة داخل الولايات المتحدة.