إصابة طفل في وجهه بسبب كلب ضال في إربد

الوكيل الإخباري- تعرّض طفل يبلغ من العمر 3 سنوات لهجوم كلب ضال في أحد أحياء محافظة إربد، وأنه تعرض للنهش في وجهه. اضافة اعلان







وتم إسعاف الطفل على الفور إلى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي، حيث جرى تقديم الإسعافات اللازمة له.





وأكد مستشفى الأميرة بسمة لـ "الوكيل الإخباري" أن حالة الطفل الصحية جيدة ومستقرة، مشيرًا إلى أنه تلقى المطاعيم اللازمة وفق البروتوكولات الطبية المتّبعة في مثل هذه الحوادث.