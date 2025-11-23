إصابة طفل في وجهه بسبب كلب ضال في إربد

وتم إسعاف الطفل على الفور إلى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي، حيث جرى تقديم الإسعافات اللازمة له.
وأكد مستشفى الأميرة بسمة لـ "الوكيل الإخباري" أن حالة الطفل الصحية جيدة ومستقرة، مشيرًا إلى أنه تلقى المطاعيم اللازمة وفق البروتوكولات الطبية المتّبعة في مثل هذه الحوادث.
