إصابتان بحادث سير بين 3 مركبات على شارع ياجوز

الوكيل الإخباري- اكدت إدارة السير وقوع حادث سير بين 3 مركبات على إشارة النبعة في عمان، نتج عنه إصابتان متوسطتان .



واشارت إلى أن مجموعاتها والدفاع المدني في الميدان للتعامل مع الحادث.



وكان قد افاد شهود عيان لـ الوكيل الإخباري بوجود أزمة خانقة على إشارة النبعة / شارع ياجوز في العاصمة عمان صباح اليوم الخميس.

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