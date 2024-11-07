 
الخميس 2024-11-07 10:10 ص
 

إصابتان بحادث سير بين 3 مركبات على شارع ياجوز

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 07-11-2024 07:49 ص

الوكيل الإخباري-  اكدت إدارة السير وقوع حادث سير بين 3 مركبات على إشارة النبعة في عمان، نتج عنه إصابتان متوسطتان . 

واشارت إلى أن مجموعاتها والدفاع المدني في الميدان للتعامل مع الحادث.

وكان قد افاد شهود عيان لـ الوكيل الإخباري بوجود أزمة خانقة على إشارة النبعة / شارع ياجوز في العاصمة عمان صباح اليوم الخميس.

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