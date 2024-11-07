إصابتان بحادث سير بين 3 مركبات على شارع ياجوز

واشارت إلى أن مجموعاتها والدفاع المدني في الميدان للتعامل مع الحادث.
وكان قد افاد شهود عيان لـ الوكيل الإخباري بوجود أزمة خانقة على إشارة النبعة / شارع ياجوز في العاصمة عمان صباح اليوم الخميس.
ازمة سير على اشارة النبعة صباح الخميس #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/bU2ZMjbPNg— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 7, 2024
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