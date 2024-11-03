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إطلاق الخطة الإستراتيجية للسياحة في البترا 2024-2033

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 03-11-2024 09:39 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، اليوم الأحد، الخطة الإستراتيجية للسياحة في البترا 2024- 2033 من أمام معلم الخزنة الأثري، وذلك ضمن مشروع مشترك بين الوكالة اليابانية والسلطة.

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وتتضمن الخطة سبل تعزيز تنافسية القطاع السياحي والوضع الإقليمي وأثره على القطاع السياحي الوطني، وسبل تطوير آليات جذب السياح، وإطالة أمد إقامتهم في البترا، وتطوير المرافق السياحية لجذب المزيد من السياح.


وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، الدكتور فارس البريزات، إن الخطة تهدف إلى تطوير الآليات من أجل توسعة نطاق الخدمات السياحية وتطويرها بما يتناسب مع القيمة التاريخية ومكانة البترا على خارطة السياحة العالمية بما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية، ويعزز تنافسية البترا عالمياً، ويحافظ على الموقع الأثري كموقع تراث عالمي.


وذكر البريزات أن الخطة وضعت جوانب متعددة للنهوض بالواقع السياحي في المنطقة وتطويره، كالترويج والتسويق السياحي، والخدمات الفندقية، وإيجاد منتجات سياحية جديدة تُسهم في إطالة أمد اقامة السائح بالبترا، والتحول الأخضر للطاقة، والنهوض بالمجتمعات المحلية وتطويرها وتطوير علاقتها بالزائر.


وأشار إلى أهمية تطوير المنتج السياحي في البترا، مبينا أن هذه الخطة ستحدد التوجه السياحي للمنطقة إلى جانب تحديد المنتجات والتجارب السياحية المتوافرة والفرص وأولويات التطوير وآلية العمل لتنفيذ تلك الأولويات.

 
gnews

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