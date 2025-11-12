وزير الشباب يرعى حفل اختتام فعاليات الدورة العربية "ريادة الأعمال في المجال الرياضي"

وأكد الدكتور العدوان بحضور ممثل جامعة الدول العربية فيصل غسال، ومساعد الأمين العام للشؤون الفنية والاستراتيجية في الوزارة الدكتور ياسين هليل، ومديرة مركز إعداد القيادات الشبابية الدكتورة شروق الهاشم، أهمية البرنامج الذي يأتي ثمرة للتعاون المشترك مع جامعة الدول العربية ووزارات الشباب والرياضة العرب، وترجمة للرؤى العربية المشتركة في تمكين الشباب وبناء قدراتهم وتعزيز مشاركتهم، وتوجيههم نحو الريادة في الأعمال.
وفي كلمة الوفود العربية المشاركة، أكد عضو الوفد الليبي علاء الكيلاني، أهمية الريادة في المجال الرياضي لما لها من دور في تعزيز التنمية الاقتصادية، مثمناً باسم الوفود المشاركة استضافة الأردن لفعاليات الدورة، التي منحتهم الفرصة لتبادل الخبرات والمعارف.
واختتمت فعاليات الحفل بعرض توصيات المشاركين التي قدمتها ممثلة وفد سلطنة عُمان هند البلوشي، وتبادل الدروع التذكارية.
