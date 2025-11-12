وزير الشباب يرعى حفل اختتام فعاليات الدورة العربية "ريادة الأعمال في المجال الرياضي"

الوكيل الإخباري- رعى وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، اليوم الأربعاء، حفل اختتام دورة ريادة الأعمال في المجال الرياضي التي نظمتها وزارة الشباب ممثلةً بمركز إعداد القيادات الشبابية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ضمن فعاليات عمان عاصمة الشباب العربي 2025، بمشاركة 40 شاباً وشابة يمثلون 15 دولة عربية.

وأكد الدكتور العدوان بحضور ممثل جامعة الدول العربية فيصل غسال، ومساعد الأمين العام للشؤون الفنية والاستراتيجية في الوزارة الدكتور ياسين هليل، ومديرة مركز إعداد القيادات الشبابية الدكتورة شروق الهاشم، أهمية البرنامج الذي يأتي ثمرة للتعاون المشترك مع جامعة الدول العربية ووزارات الشباب والرياضة العرب، وترجمة للرؤى العربية المشتركة في تمكين الشباب وبناء قدراتهم وتعزيز مشاركتهم، وتوجيههم نحو الريادة في الأعمال.



وفي كلمة الوفود العربية المشاركة، أكد عضو الوفد الليبي علاء الكيلاني، أهمية الريادة في المجال الرياضي لما لها من دور في تعزيز التنمية الاقتصادية، مثمناً باسم الوفود المشاركة استضافة الأردن لفعاليات الدورة، التي منحتهم الفرصة لتبادل الخبرات والمعارف.