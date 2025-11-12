اختتام ورشة حول إدماج القانون الدولي الإنساني في عملية صنع القرار العسكري

11:08 م

الوكيل الإخباري- اختُتمت، اليوم الأربعاء، ورشة العمل الإقليمية بعنوان: "الطاولة المستديرة للخبراء العسكريين حول إدماج القانون الدولي الإنساني في عملية صنع القرار العسكري"، التي نظمتها القوات المسلحة الأردنية، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن.





وبين رئيس دائرة التخطيط وتطوير القدرات الدفاعية في مديرية التخطيط والتنظيم، أن انعقاد هذه الورشة يأتي في إطار حرص القوات المسلحة الأردنية على تعزيز مفاهيم القانون الدولي الإنساني ضمن منظومات التخطيط والتنفيذ العسكري، وترسيخ مبادئه في الفكر والممارسة، بما ينسجم مع التزامات المملكة الدولية ودورها الإنساني الراسخ.



بدوره، ثمّن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن، يان فريديه، الجهود المتميزة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية في هذا المجال، ودورها الريادي في ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي.



وتناولت الورشة، التي استمرت 3 أيام، عرض تجارب القوات المسلحة الأردنية ونظيراتها في المنطقة والإقليم في مجال إدماج مبادئ القانون الدولي الإنساني ضمن منظومات التخطيط والتنفيذ العسكري، إلى جانب مناقشة أفضل الممارسات والآليات الكفيلة بضمان احترام قواعد هذا القانون أثناء العمليات العسكرية.



وأكد المشاركون في ختام أعمال الورشة، أهمية استمرار التعاون بين القوات المسلحة الأردنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعزيز الثقافة القانونية والإنسانية ضمن البيئة العسكرية، وتطوير آليات التنسيق والتشاور الإقليمي بين الدول المشاركة، بما يسهم في دعم الأمن والسلم الإنسانيين.



وفي ختام الورشة، التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والدول الشقيقة والصديقة، جرى توزيع الشهادات على المشاركين.



يذكر أن الورشة شهدت مشاركة ممثلين عن عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والملحقين العسكريين والدفاعيين المعتمدين لدى المملكة، وعدد من خبراء القانون الدولي الإنساني.

