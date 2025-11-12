الأربعاء 2025-11-12 11:40 م
 

اختتام ورشة حول إدماج القانون الدولي الإنساني في عملية صنع القرار العسكري

اختتام ورشة حول إدماج القانون الدولي الإنساني في عملية صنع القرار العسكري
اختتام ورشة حول إدماج القانون الدولي الإنساني في عملية صنع القرار العسكري
 
الأربعاء، 12-11-2025 11:08 م
الوكيل الإخباري-  اختُتمت، اليوم الأربعاء، ورشة العمل الإقليمية بعنوان: "الطاولة المستديرة للخبراء العسكريين حول إدماج القانون الدولي الإنساني في عملية صنع القرار العسكري"، التي نظمتها القوات المسلحة الأردنية، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن.اضافة اعلان


وبين رئيس دائرة التخطيط وتطوير القدرات الدفاعية في مديرية التخطيط والتنظيم، أن انعقاد هذه الورشة يأتي في إطار حرص القوات المسلحة الأردنية على تعزيز مفاهيم القانون الدولي الإنساني ضمن منظومات التخطيط والتنفيذ العسكري، وترسيخ مبادئه في الفكر والممارسة، بما ينسجم مع التزامات المملكة الدولية ودورها الإنساني الراسخ.

بدوره، ثمّن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن، يان فريديه، الجهود المتميزة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية في هذا المجال، ودورها الريادي في ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي.

وتناولت الورشة، التي استمرت 3 أيام، عرض تجارب القوات المسلحة الأردنية ونظيراتها في المنطقة والإقليم في مجال إدماج مبادئ القانون الدولي الإنساني ضمن منظومات التخطيط والتنفيذ العسكري، إلى جانب مناقشة أفضل الممارسات والآليات الكفيلة بضمان احترام قواعد هذا القانون أثناء العمليات العسكرية.

وأكد المشاركون في ختام أعمال الورشة، أهمية استمرار التعاون بين القوات المسلحة الأردنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعزيز الثقافة القانونية والإنسانية ضمن البيئة العسكرية، وتطوير آليات التنسيق والتشاور الإقليمي بين الدول المشاركة، بما يسهم في دعم الأمن والسلم الإنسانيين.

وفي ختام الورشة، التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والدول الشقيقة والصديقة، جرى توزيع الشهادات على المشاركين.

يذكر أن الورشة شهدت مشاركة ممثلين عن عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والملحقين العسكريين والدفاعيين المعتمدين لدى المملكة، وعدد من خبراء القانون الدولي الإنساني.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

طب وصحة أعراض خفية للسرطان تظهر على اللسان

إعلام عبري: المغرب تستأنف الرحلات الجوية مع إسرائيل اعتبارا من الخميس

عربي ودولي إعلام عبري: المغرب تستأنف الرحلات الجوية مع إسرائيل اعتبارا من الخميس

ل

أخبار محلية وزير الشباب يرعى حفل اختتام فعاليات الدورة العربية "ريادة الأعمال في المجال الرياضي"

اختتام ورشة حول إدماج القانون الدولي الإنساني في عملية صنع القرار العسكري

أخبار محلية اختتام ورشة حول إدماج القانون الدولي الإنساني في عملية صنع القرار العسكري

الشتاء يطرق أبواب الأردنيين غداً الخميس في أول منخفض جوي

الطقس الشتاء يطرق أبواب الأردنيين غداً الخميس في أول منخفض جوي

ل

طب وصحة الباراسيتامول بين الفوائد والمخاطر.. متى يكون آمنا ومتى يصبح تهديدا؟

السلطات الهندية تصنف الانفجار في دلهي كعمل إرهابي

عربي ودولي السلطات الهندية تصنف الانفجار في دلهي كعمل إرهابي

ل

أسواق ومال الذهب يقفز فوق 4200 دولار لأول مرة منذ أكتوبر وسط تحسن معنويات المستثمرين



 
 





الأكثر مشاهدة