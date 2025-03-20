الخميس 2025-03-20 04:49 م
 

إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "أرضي" لتعزيز مهارات التوظيف الزراعي

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
 
الخميس، 20-03-2025 04:17 م

الوكيل الإخباري-    وقّعت وزارة الزراعة اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "تحسين مهارات التوظيف داخل المزرعة وخارجها" (أرضي)، بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، وذلك بهدف تطوير المهارات الزراعية وتعزيز فرص التشغيل في القطاع الزراعي.

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ويستهدف المشروع تدريب أكثر من 20135 شابًا وشابة من الباحثين عن العمل، وذلك استكمالًا للمرحلة الأولى التي أُطلقت عام 2024، حيث تم تنفيذ 40 دورة تدريبية في مختلف المحافظات، واستقطاب 2007 متدربين، تخرج منهم 917 متدربا بعد اجتياز الدورات، إضافة إلى الاعتراف بالخبرات السابقة لـ1085 شخصًا.


وحقق المشروع نتائج مشجعة، حيث بلغت نسبة مشاركة اللاجئين السوريين 20 بالمئة، وذوي الإعاقة 5 بالمئة، والإناث 35 بالمئة، كما أظهرت البيانات أن 23 بالمئة من الخريجين حصلوا على وظائف، بينما يعمل 46 بالمئة منهم حاليًا.

 
 
gnews

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