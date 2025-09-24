إطلاق بوابة التجارة والأداء اللوجستي

وقال السميرات، في كلمة ألقاها في حفل الافتتاح، إن وزارة الاقتصاد الرقمي تؤكد التزامها المستمر بدعم مثل هذه المشاريع الريادية، التي تعزز كفاءة الإدارة المالية والجمركية، وتفتح آفاقًا أوسع للتكامل مع الاقتصاد الإقليمي والدولي.
وأضاف السميرات، أن هذا المشروع يعكس الرؤية الوطنية في تمكين الاقتصاد من خلال تبسيط بيئة الأعمال، ودعم المشاريع، وتوظيف البيانات والمعلومات الدقيقة كركيزة أساسية في رسم السياسات الاقتصادية.
من جهته، قال العكاليك في كلمته بحفل الإطلاق، إن هذا المشروع يمثل خطوة نوعية نحو تطوير منظومة جمركية عصرية، تعتمد على البيانات والمعلومات الدقيقة في اتخاذ القرارات، وتعزز رؤيتنا نحو جمارك ذكية تعزز الأمن والتجارة عبر الحدود، مضيفًا أن هذا المشروع ثمرة تعاون مشترك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومركز التجارة الدولية، ومشاركة فاعلة من مؤسساتنا الوطنية، ليشكل منصة رقمية متكاملة توفر رؤية آنية لبيانات التجارة الخارجية وزمن الإفراج عن البضائع، وتتيح لشركائنا في القطاعين العام والخاص أدوات عملية لتحليل الأداء بما يعزز الشفافية ويعمق الثقة.
وأضاف العكاليك، إننا اليوم نضع هذه المنصة في خدمة الاقتصاد الوطني، ونتطلع إلى تعاون جميع الشركاء باستدامتها وتطويرها، بما يعزز دور الأردن كمحور رئيسي للتجارة الإقليمية والدولية.
وحضر الافتتاح مدراء المؤسسات من الجهات الرقابية الحكومية من الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس ووزارة البيئة والنقل والزراعة، وممثلين عن الغرف التجارية والصناعية ونقابة التخليص والقطاعات الاقتصادية الأخرى، والمدراء المعنيين من الجمارك الأردنية ووسائل الإعلام.
