إطلاق حملة "أدويتك لباب بيتك" في العاصمة

وبحسب بيان الشركة، أُطلقت الحملة مطلع الشهر الحالي، وستستمر حتى 31 كانون الأول الحالي، لتشمل عدداً واسعاً من المنشآت الصحية الحيوية التابعة لوزارة الصحة، أبرزها مستشفيات البشير والتوتنجي، إلى جانب شبكة واسعة من المراكز الصحية الشاملة في عمّان، منها: أم قصير، والأميرة بسمة، وصويلح، والقويسمة، ومرج الحمّام، وخريبة السوق، وطبربور، واللويبدة الشرقية، وناعور، والنصر، وحي نزال، وأبو علندا، وسحاب، وأحد، والهاشمي الشمالي.
وتهدف الحملة بشكل رئيسي إلى تخفيف الازدحام داخل المنشآت الصحية، وتوفير الوقت والجهد على المرضى، من خلال تعريفهم بآلية التسجيل في تطبيق "حكيمي"، وكيفية طلب خدمة توصيل الأدوية الشهرية المكرّرة لتصلهم إلى منازلهم بسهولة ويُسر.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس عمر عايش، إن الحملة تأتي ترجمةً للشراكة المثمرة بين الشركة ووزارة الصحة، وسعيهما المشترك لحوسبة القطاع الصحي والارتقاء بتجربة المرضى.
وأضاف أن تطبيق "حكيمي" يُعد أداة فعّالة لتمكين المرضى، إذ تمثّل خدمة توصيل الأدوية خطوة عملية لتقليل فترات الانتظار ورفع كفاءة الخدمة المقدّمة في المنشآت الصحية.
ويشارك في تنفيذ الحملة 42 متطوعاً من خريجي الجامعات، يحضرون ميدانياً في المنشآت الصحية لتسجيل المرضى، ومساعدتهم في تحميل تطبيق "حكيمي" وإنشاء حساباتهم، وشرح الخدمات المتعددة التي يوفّرها التطبيق.
