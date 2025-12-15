السعودية تعلق الدراسة بسبب العواصف

الوكيل الإخباري- تشهد العديد من الدول العربية، منذ يوم الأحد وحتى صباح يوم الاثنين، حالة من عدم الاستقرار الجوي والتقلبات المناخية الحادة، التي خلفت خسائر بشرية فادحة في المغرب، وتسببت في شلل للعملية التعليمية الحضورية في عدة مناطق بالسعودية، وسط تحذيرات رسمية متواصلة في كل من مصر والعراق ودول الخليج وبلاد الشام.

