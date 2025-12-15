الإثنين 2025-12-15 01:31 م

السعودية تعلق الدراسة بسبب العواصف

الإثنين، 15-12-2025 12:10 م

الوكيل الإخباري-  تشهد العديد من الدول العربية، منذ يوم الأحد وحتى صباح يوم الاثنين، حالة من عدم الاستقرار الجوي والتقلبات المناخية الحادة، التي خلفت خسائر بشرية فادحة في المغرب، وتسببت في شلل للعملية التعليمية الحضورية في عدة مناطق بالسعودية، وسط تحذيرات رسمية متواصلة في كل من مصر والعراق ودول الخليج وبلاد الشام.

وفي المملكة العربية السعودية، وحرصا على سلامة الطلاب، أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية تعطيل الدراسة الحضورية يوم الإثنين في عدد من الجامعات والمدارس، وتحويل نظام الدراسة ليكون "عن بعد"، حيث شمل القرار جامعات القصيم والباحة، بالإضافة إلى مدارس عدة مناطق، من بينها العاصمة الرياض وجازان، جراء التقلبات الجوية المؤثرة.

 
 


