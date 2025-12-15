الطريقة الصحيحة لتنظيف المعاطف دون إلحاق الضرر بها

طرق التنظيف حسب النوع:
الصوف: تنظيف جاف مرة في الشتاء ومرة قبل التخزين.
المنفوخة والباركا: غسيل لطيف بالماء البارد مرة أو مرتين في الموسم، وتجفيف منخفض الحرارة مع كرات نفش للحشو.
الألياف الصناعية والخفيفة: غسل متكرر بعد كل 6 مرات ارتداء.
الخلاصة: اتباع طريقة التنظيف المناسبة لكل خامة يحافظ على شكل الجاكيت وجودته ويطيل عمره.
