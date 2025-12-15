الطريقة الصحيحة لتنظيف المعاطف دون إلحاق الضرر بها

الوكيل الإخباري- العناية بالجواكت بشكل صحيح تطيل عمرها لعدة مواسم، وعادةً لا تحتاج إلا لغسلة أو اثنتين في الموسم حسب الاستخدام والخامة. يُنظف المعطف عند ظهور بقع أو روائح، خاصة عند الياقات والأساور وتحت الإبطين.

طرق التنظيف حسب النوع:

الصوف: تنظيف جاف مرة في الشتاء ومرة قبل التخزين.

المنفوخة والباركا: غسيل لطيف بالماء البارد مرة أو مرتين في الموسم، وتجفيف منخفض الحرارة مع كرات نفش للحشو.

الجلد والجلد المدبوغ: يفضل تنظيفها لدى مختص، أو إزالة الغبار بالفرشاة مع منتجات مخصصة للجلد.

الألياف الصناعية والخفيفة: غسل متكرر بعد كل 6 مرات ارتداء.



الخلاصة: اتباع طريقة التنظيف المناسبة لكل خامة يحافظ على شكل الجاكيت وجودته ويطيل عمره.