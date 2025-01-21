إطلاق قناة رسمية خاصة بأخبار ونشاطات ولي العهد على “واتساب”

وتهدف القناة، التي تدار من قبل مكتب سمو ولي العهد، لمشاركة أخبار ونشاطات سموه، مع وسائل الإعلام والمتابعين.
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