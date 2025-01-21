إطلاق قناة رسمية خاصة بأخبار ونشاطات ولي العهد على “واتساب”

الوكيل الإخباري- أطلق مكتب سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، القناة الرسمية الخاصة بأخبار ونشاطات سموه، على منصة التواصل الاجتماعي “واتساب”.

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