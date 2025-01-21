 
الثلاثاء 2025-01-21 06:46 م
 

إطلاق قناة رسمية خاصة بأخبار ونشاطات ولي العهد على “واتساب”

ولي العهد
سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
الثلاثاء، 21-01-2025 05:42 م

الوكيل الإخباري-    أطلق مكتب سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، القناة الرسمية الخاصة بأخبار ونشاطات سموه، على منصة التواصل الاجتماعي “واتساب”.

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وتهدف القناة، التي تدار من قبل مكتب سمو ولي العهد، لمشاركة أخبار ونشاطات سموه، مع وسائل الإعلام والمتابعين.

 
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