انتخاب البواريد عضوا في المكتب التنفيذي الطارئ لاتحاد إذاعات الدول العربية

الوكيل الإخباري- انتخبت الجمعية العامة للاتحاد في دورتها الـ45، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني إبراهيم البواريد، عضوا في المكتب التنفيذي الطارئ لاتحاد إذاعات الدول العربية.

اضافة اعلان



وتكمن أهمية هذا المكتب المكون من (الرئيس، المدير العام، النائب الأول والنائب الثاني وثلاثة أعضاء)، كونه يمتلك صلاحية اتخاذ القرارات الهامة المتعلقة بجميع شؤون الاتحاد ونشاطاته.



كما تم إعادة انتخاب مؤسسة الإذاعة والتلفزيون عضوا في المجلس التنفيذي.