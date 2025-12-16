الثلاثاء 2025-12-16 07:38 م

انتخاب البواريد عضوا في المكتب التنفيذي الطارئ لاتحاد إذاعات الدول العربية

الثلاثاء، 16-12-2025 06:56 م

الوكيل الإخباري- انتخبت الجمعية العامة للاتحاد في دورتها الـ45، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني إبراهيم البواريد، عضوا في المكتب التنفيذي الطارئ لاتحاد إذاعات الدول العربية.

وتكمن أهمية هذا المكتب المكون من (الرئيس، المدير العام، النائب الأول والنائب الثاني وثلاثة أعضاء)، كونه يمتلك صلاحية اتخاذ القرارات الهامة المتعلقة بجميع شؤون الاتحاد ونشاطاته.


كما تم إعادة انتخاب مؤسسة الإذاعة والتلفزيون عضوا في المجلس التنفيذي.


وأكد البواريد، أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تحظى بالثقة لدى هياكل الاتحاد وأجهزته، مبينا أنه سيكون للمؤسسة الدور الفاعل في قرارات الاتحاد كما ستساهم بكل ما من شأنه أن يعزز ويكون الإعلام العربي المشترك ويدعم مختلف أنشطة الاتحاد ويحسن من الخدمات المقدمة للهيئات الأعضاء.

 
 


