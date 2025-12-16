انتخاب البواريد عضوا في المكتب التنفيذي الطارئ لاتحاد إذاعات الدول العربية

وتكمن أهمية هذا المكتب المكون من (الرئيس، المدير العام، النائب الأول والنائب الثاني وثلاثة أعضاء)، كونه يمتلك صلاحية اتخاذ القرارات الهامة المتعلقة بجميع شؤون الاتحاد ونشاطاته.
كما تم إعادة انتخاب مؤسسة الإذاعة والتلفزيون عضوا في المجلس التنفيذي.
وأكد البواريد، أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تحظى بالثقة لدى هياكل الاتحاد وأجهزته، مبينا أنه سيكون للمؤسسة الدور الفاعل في قرارات الاتحاد كما ستساهم بكل ما من شأنه أن يعزز ويكون الإعلام العربي المشترك ويدعم مختلف أنشطة الاتحاد ويحسن من الخدمات المقدمة للهيئات الأعضاء.
-
أخبار متعلقة
-
عجلون: اختتام مشروع كسب تأييد الصحفيين للوقوف ضد العنف الاقتصادي
-
الأمير الحسن يشارك في ندوة فكرية حول الدولة الوطنية
-
بلدية غرب إربد تبدأ بإصدار براءة الذمة العقارية إلكترونيا
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تؤكد تعزيز النهج الإصلاحي في قضايا المخدرات للأحداث
-
وفد عُماني يطلع على تجربة الأردن في التحول الرقمي وريادة الأعمال
-
نجوم النشامى يرفعون راية الأردن في الاستوديوهات الخليجية
-
هيئة الطيران المدني تستعرض نتائج دراسة "الوقود المستدام"
-
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية يحاضر في أكاديمية الشرطة الملكية