إطلاق مبادرة "جذور الانتماء" لزراعة 1200 شجرة في إربد

الوكيل الإخباري- قررت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، اعتبار الموظفين الواردة أسماؤهم فاقدين لوظائفهم، وذلك بسبب تغيبهم عن العمل دون عذر مشروع لمدة عشرة أيام فأكثر، سواء كانت متصلة أو متقطعة،
الوكيل الإخباري-    نظمت مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد بالتعاون مع الحاكمية الإدارية لمحافظة إربد، اليوم الاثنين، مبادرة "جذور الانتماء"، التي تهدف إلى زراعة 1200 شجرة زينة في عدة مناطق من مدينة إربد.

وقال محافظ إربد، رضوان العتوم، إن هذه المبادرة تسعى إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ قيم العمل الجماعي للحفاظ على الطبيعة وزيادة الرقعة الخضراء والغطاء النباتي، فضلا عن الأثر الجمالي الذي تضفيه على المدينة، مؤكدا أن زراعة هذه الأشجار ستسهم في تعزيز التنوع البيولوجي.


وأضاف أن مشاركة المجتمع المحلي والمؤسسات المختلفة في إطلاق هذه المبادرات تعكس روح التعاون البناء وأهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات البيئية المعاصرة، معتبرا أن ذلك هو المفتاح لتحقيق أهداف المبادرة.

 
 
