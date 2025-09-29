إطلاق مبادرة "جذور الانتماء" لزراعة 1200 شجرة في إربد

وقال محافظ إربد، رضوان العتوم، إن هذه المبادرة تسعى إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ قيم العمل الجماعي للحفاظ على الطبيعة وزيادة الرقعة الخضراء والغطاء النباتي، فضلا عن الأثر الجمالي الذي تضفيه على المدينة، مؤكدا أن زراعة هذه الأشجار ستسهم في تعزيز التنوع البيولوجي.
وأضاف أن مشاركة المجتمع المحلي والمؤسسات المختلفة في إطلاق هذه المبادرات تعكس روح التعاون البناء وأهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات البيئية المعاصرة، معتبرا أن ذلك هو المفتاح لتحقيق أهداف المبادرة.
