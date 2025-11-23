الإثنين 2025-11-24 03:21 ص
 

غوشة: اتفاقيات تدريبية للمهندسين الجدد مع عدد من المؤسسات

ل
جانب من اللقاء
 
الأحد، 23-11-2025 07:43 م

الوكيل الإخباري- قال نقيب المهندسين عبدالله غوشة إن النقابة تعتزم توقيع اتفاقيات تدريبية مع عدد من الشركات والوزارات بهدف تعزيز التأهيل وفتح فرص تدريبية للمهندسين الشباب في مختلف المحافظات.

اضافة اعلان


وأكد غوشة خلال اللقاء التواصلي الثاني الذي جمع رؤساء اللجان الشبابية في فرع النقابة في السلط، سعي النقابة لإشراك مهندسي المحافظات الشباب في لجان النقابة المركزية، كونهم يمثلون قيمة مضافة في تطوير العمل واتخاذ القرار.


وأشار الى أن النقابة تعمل على إطلاق تطبيق رقمي جديد يتيح للمهندسين الوصول إلى المعلومات والخدمات بسهولة ضمن خطة التحول الرقمي، كما أعلن عن قرب توقيع اتفاقية مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لإجراء دراسة اكتوارية لصندوق التقاعد وصندوق التأمين الاجتماعي ووضع حلول عادلة لجميع المشتركين والمتقاعدين.


من جهته أكد رئيس مجلس فرع البلقاء عبدالمحسن الخرابشة أهمية التواصل مع المهندسين الشباب، مشيراً إلى أن النقابة تعتمد عليهم في صناعة مستقبل يليق بهم.


وأشاد رئيس لجنة المهندسين الشباب أحمد الطورة أهمية اللقاءات التواصلية في تمتين وتوطيد العلاقة بين المهندسين الشباب والنقابة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي واشنطن تتهم كييف بتسريب خطة السلام وتجبرها على تقديم اعتذار علني

رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر

ترند رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر

ل

طب وصحة طبيبة: التدخين يزيد خطر متلازمة الأيض ويستلزم الإقلاع التام

الحكومة تعدل قانون وادي الأردن لتعزيز حماية المياه وتسهيل الاستثمار

أخبار محلية الحكومة تعدل قانون وادي الأردن لتعزيز حماية المياه وتسهيل الاستثمار

ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا

عربي ودولي ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا

ل

طب وصحة حقيقة العلاقة بين طقطقة الأصابع والتهاب المفاصل

ارتفاع مخزون القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن قبل نهاية العام

أخبار محلية ارتفاع مخزون القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن قبل نهاية العام

ل

طب وصحة كيف تؤثر البكتيريا المنزلية على صحتنا؟



 
 





الأكثر مشاهدة