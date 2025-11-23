غوشة: اتفاقيات تدريبية للمهندسين الجدد مع عدد من المؤسسات

وأكد غوشة خلال اللقاء التواصلي الثاني الذي جمع رؤساء اللجان الشبابية في فرع النقابة في السلط، سعي النقابة لإشراك مهندسي المحافظات الشباب في لجان النقابة المركزية، كونهم يمثلون قيمة مضافة في تطوير العمل واتخاذ القرار.
وأشار الى أن النقابة تعمل على إطلاق تطبيق رقمي جديد يتيح للمهندسين الوصول إلى المعلومات والخدمات بسهولة ضمن خطة التحول الرقمي، كما أعلن عن قرب توقيع اتفاقية مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لإجراء دراسة اكتوارية لصندوق التقاعد وصندوق التأمين الاجتماعي ووضع حلول عادلة لجميع المشتركين والمتقاعدين.
من جهته أكد رئيس مجلس فرع البلقاء عبدالمحسن الخرابشة أهمية التواصل مع المهندسين الشباب، مشيراً إلى أن النقابة تعتمد عليهم في صناعة مستقبل يليق بهم.
وأشاد رئيس لجنة المهندسين الشباب أحمد الطورة أهمية اللقاءات التواصلية في تمتين وتوطيد العلاقة بين المهندسين الشباب والنقابة.
