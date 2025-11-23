غوشة: اتفاقيات تدريبية للمهندسين الجدد مع عدد من المؤسسات

الوكيل الإخباري- قال نقيب المهندسين عبدالله غوشة إن النقابة تعتزم توقيع اتفاقيات تدريبية مع عدد من الشركات والوزارات بهدف تعزيز التأهيل وفتح فرص تدريبية للمهندسين الشباب في مختلف المحافظات.

وأكد غوشة خلال اللقاء التواصلي الثاني الذي جمع رؤساء اللجان الشبابية في فرع النقابة في السلط، سعي النقابة لإشراك مهندسي المحافظات الشباب في لجان النقابة المركزية، كونهم يمثلون قيمة مضافة في تطوير العمل واتخاذ القرار.



وأشار الى أن النقابة تعمل على إطلاق تطبيق رقمي جديد يتيح للمهندسين الوصول إلى المعلومات والخدمات بسهولة ضمن خطة التحول الرقمي، كما أعلن عن قرب توقيع اتفاقية مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لإجراء دراسة اكتوارية لصندوق التقاعد وصندوق التأمين الاجتماعي ووضع حلول عادلة لجميع المشتركين والمتقاعدين.



من جهته أكد رئيس مجلس فرع البلقاء عبدالمحسن الخرابشة أهمية التواصل مع المهندسين الشباب، مشيراً إلى أن النقابة تعتمد عليهم في صناعة مستقبل يليق بهم.