إطلاق مبادرة "كسوة العيد" بمدرسة المزار للبنات

وقالت مديرة مدرسة المزار الأساسية للبنات، شهناز المومني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي ومساعدة الأسر في تخفيف الأعباء المالية خلال هذه المناسبة السعيدة، لافتة إلى أن التكافل والتراحم تعتبر قيماً أصيلة في مجتمعنا الأردني.
ودعت إلى المشاركة والتبرع سواء من خلال الدعم المادي أو العيني، لتمكين المبادرة من تحقيق أهدافها وتلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من الأسر، مؤكدة أن المبادرة ستستمر حتى الأسبوع الأخير من شهر رمضان.
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