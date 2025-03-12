إطلاق مبادرة "كسوة العيد" بمدرسة المزار للبنات

الوكيل الإخباري- -أُطلقت بمدرسة المزار الأساسية للبنات بلواء المزار الشمالي مبادرة "كسوة العيد"، لتوفير ملابس جديدة للطالبات المحتاجات قبيل عيد الفطر السعيد.

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وقالت مديرة مدرسة المزار الأساسية للبنات، شهناز المومني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي ومساعدة الأسر في تخفيف الأعباء المالية خلال هذه المناسبة السعيدة، لافتة إلى أن التكافل والتراحم تعتبر قيماً أصيلة في مجتمعنا الأردني.