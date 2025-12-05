اليونيفيل: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان انتهاك واضح للقرار الأممي 1701

وجاء في بيان لليونيفيل اليوم، أن قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل رصدت بعد ظهر أمس، سلسلة من الغارات الجويّة الإسرائيلية في منطقة العمليات بجنوب لبنان، في قرى محرونة والمجادل وبرعشيت، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه القوات المسلحة اللبنانية عملياتها للسيطرة على الأسلحة والبنيّة التحتيّة غير المصرّح بها في جنوب لبنان. ولفت البيان، إلى أن هذه الأفعال تُعدّ انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.
