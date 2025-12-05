اليونيفيل: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان انتهاك واضح للقرار الأممي 1701

الوكيل الإخباري- أعلنت قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل"، عن أن الغارات الجويّة الإسرائيلية أمس، تشكل انتهاكًا واضحًا لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، ونبهت"الجهات اللبنانية من مغبة أي رد فعل قد يُفاقم الوضع".

