الجمعة 2025-12-05 03:00 م

اليونيفيل: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان انتهاك واضح للقرار الأممي 1701

الجمعة، 05-12-2025 12:42 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل"، عن أن الغارات الجويّة الإسرائيلية أمس، تشكل انتهاكًا واضحًا لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، ونبهت"الجهات اللبنانية من مغبة أي رد فعل قد يُفاقم الوضع".

وجاء في بيان لليونيفيل اليوم، أن قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل رصدت بعد ظهر أمس، سلسلة من الغارات الجويّة الإسرائيلية في منطقة العمليات بجنوب لبنان، في قرى محرونة والمجادل وبرعشيت، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه القوات المسلحة اللبنانية عملياتها للسيطرة على الأسلحة والبنيّة التحتيّة غير المصرّح بها في جنوب لبنان. ولفت البيان، إلى أن هذه الأفعال تُعدّ انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

 
 


