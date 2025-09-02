إطلاق مسابقة "عدسة عجلون للمحترفين" الأولى الخميس المقبل

الوكيل الإخباري- تبدأ يوم الخميس المقبل، فعاليات مسابقة "عدسة عجلون للمحترفين" الأولى، التي تنظمها المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، بمشاركة نخبة من المصورين المحترفين.

وتهدف المسابقة إلى توثيق التنوع الحيوي والجمال الطبيعي لمحافظة عجلون، مع التركيز على إبراز معالمها السياحية، بما في ذلك مشروع التلفريك، لتعزيز السياحة الداخلية وتنشيط الاقتصاد المحلي.



وقال منسق المسابقة ذيب غنما إن المسابقة تسعى إلى إنشاء مكتبة صور احترافية تبرز جماليات عجلون، ما يسهم في جذب الزوار ودعم الحركة الاقتصادية.