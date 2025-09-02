إطلاق مسابقة "عدسة عجلون للمحترفين" الأولى الخميس المقبل

وتهدف المسابقة إلى توثيق التنوع الحيوي والجمال الطبيعي لمحافظة عجلون، مع التركيز على إبراز معالمها السياحية، بما في ذلك مشروع التلفريك، لتعزيز السياحة الداخلية وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وقال منسق المسابقة ذيب غنما إن المسابقة تسعى إلى إنشاء مكتبة صور احترافية تبرز جماليات عجلون، ما يسهم في جذب الزوار ودعم الحركة الاقتصادية.
وأوضح أن المسابقة تعد خطوة مهمة لتسليط الضوء على عجلون كوجهة سياحية مميزة، مشيرًا إلى أن الفائزين سيحصلون على جوائز نقدية تصل إلى ألف دينار، إلى جانب شهادات تقدير رسمية.
