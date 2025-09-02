الثلاثاء 2025-09-02 12:36 م
 

إطلاق مسابقة "عدسة عجلون للمحترفين" الأولى الخميس المقبل

عجلون
عجلون
 
الثلاثاء، 02-09-2025 11:19 ص

الوكيل الإخباري-    تبدأ يوم الخميس المقبل، فعاليات مسابقة "عدسة عجلون للمحترفين" الأولى، التي تنظمها المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، بمشاركة نخبة من المصورين المحترفين.

اضافة اعلان


وتهدف المسابقة إلى توثيق التنوع الحيوي والجمال الطبيعي لمحافظة عجلون، مع التركيز على إبراز معالمها السياحية، بما في ذلك مشروع التلفريك، لتعزيز السياحة الداخلية وتنشيط الاقتصاد المحلي.


وقال منسق المسابقة ذيب غنما إن المسابقة تسعى إلى إنشاء مكتبة صور احترافية تبرز جماليات عجلون، ما يسهم في جذب الزوار ودعم الحركة الاقتصادية.


وأوضح أن المسابقة تعد خطوة مهمة لتسليط الضوء على عجلون كوجهة سياحية مميزة، مشيرًا إلى أن الفائزين سيحصلون على جوائز نقدية تصل إلى ألف دينار، إلى جانب شهادات تقدير رسمية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

نه

طب وصحة 5 أطعمة لا يجب تخزينها في باب الثلاجة

العاملة هبة محمد خليل

أخبار محلية عاملة نظافة في مستشفيات البشير تضرب أروع الأمثلة في الأمانة

وزارة الصحة

أخبار محلية وزارة الصحة : تغيير المواعيد للمرضى مراجعي المستشفيات

الأونروا: سكان غزة يجبرون على ترك منازلهم وإسرائيل تأمر بالتهجير

فلسطين الأونروا: سكان غزة يجبرون على ترك منازلهم وإسرائيل تأمر بالتهجير

إصابات بغارة إسرائيلية على تكية خيرية بتل الهوى

فلسطين إصابات بغارة إسرائيلية على تكية خيرية بتل الهوى

لاالاالا

منوعات فيلم وثائقي جديد يكشف لقطات نادرة للأميرين ويليام وهاري

5قفف

المرأة والجمال من الصيف إلى الخريف: ألوان شعر دافئة

عجلون: الغابات الكثيفة الوجهة المفضلة للمتنزهين وهواة الاسترخاء

أخبار محلية عجلون: الغابات الكثيفة الوجهة المفضلة للمتنزهين وهواة الاسترخاء



 
 





الأكثر مشاهدة