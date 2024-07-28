إطلاق مشروع تعزيز الهوية الوطنية في العقبة

الوكيل الإخباري - نفذ منتدى العقبة للإبداع الثقافي والشبابي، بالتعاون مع مديرية ثقافة العقبة ومديرية تربية وتعليم العقبة، اليوم الأحد، جلسات تدريبية في إطار مشروع تعزيز الهوية الوطنية، بمشاركة 100 طالب وطالبة.



وقال مدير ثقافة العقبة، طارق البدور، إن المشروع ينسجم مع رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة وبلورة برامج ومشاريع نوعية تنعكس إيجابا على الشباب ومجتمعاتهم، لافتا إلى وجود حالة وطنية تشكلت لدى الأردنيين خلال الـ 100 عام الماضية، بأن الأردن دولة راسخة ومستقرة بفضل القيادة الهاشمية والتفاف الشعب حولها.