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إطلاق مشروع تعزيز الهوية الوطنية في العقبة

جانب من الجلسات
جانب من الجلسات
الأحد، 28-07-2024 11:17 م

 

 الوكيل الإخباري - نفذ منتدى العقبة للإبداع الثقافي والشبابي، بالتعاون مع مديرية ثقافة العقبة ومديرية تربية وتعليم العقبة، اليوم الأحد، جلسات تدريبية في إطار مشروع تعزيز الهوية الوطنية، بمشاركة 100 طالب وطالبة.


وقال مدير ثقافة العقبة، طارق البدور، إن المشروع ينسجم مع رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة وبلورة برامج ومشاريع نوعية تنعكس إيجابا على الشباب ومجتمعاتهم، لافتا إلى وجود حالة وطنية تشكلت لدى الأردنيين خلال الـ 100 عام الماضية، بأن الأردن دولة راسخة ومستقرة بفضل القيادة الهاشمية والتفاف الشعب حولها.


بدوره، قال رئيس المنتدى، أحمد وليد المجالي، إن المشروع يأتي ضمن برامج تمكين المشاريع الثقافية، ويتضمن عدة تدريبات وجلسات حوارية في مجالات الموهبة بالعمل التطوعي ومفهوم المواطنة الصالحة ودور الأوراق النقاشية والرؤى الملكية السامية في تعزيز الهوية الوطنية.

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