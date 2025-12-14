الأرصاد تحذّر المواطنين من طقس الاثنين

05:27 م

الوكيل الإخباري- عمّان – حذّرت إدارة الأرصاد الجوية من حالة جوية غير مستقرة تؤثر على المملكة يوم الاثنين، تتمثل بانخفاض ملموس على درجات الحرارة وهطول أمطار قد تكون غزيرة أحياناً، ما يستدعي أخذ الحيطة والحذر.





وقالت الأرصاد في نشرتها، إن الطقس يكون نهاراً بارداً نسبياً في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، فيما تتأثر المملكة تدريجياً، اعتباراً من ساعات المساء، بمنخفض جوي يؤدي إلى تكاثر كميات الغيوم، وتهطل بإذن الله زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، تمتد لاحقاً إلى أجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وأضافت أن الطقس يكون ليلاً بارداً وغائماً، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في أغلب المناطق، متوقعة أن تكون غزيرة أحياناً في الأجزاء الغربية من المملكة، وقد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد في بعض المناطق، الأمر الذي قد يؤدي إلى تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها الأغوار والبحر الميت، مع رياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وأطلقت الأرصاد الجوية تحذيرات من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكّل الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، إضافة إلى خطر تشكّل السيول خلال ساعات الليل في الأودية والمناطق المنخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة، بما فيها الأغوار والبحر الميت.



ودعت إدارة الأرصاد المواطنين إلى توخي الحذر، محذّرة من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولاً للأمطار، ومؤكدة أهمية متابعة النشرات الجوية أولاً بأول.



