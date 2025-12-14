الملك يطّلع على خطة تطوير المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة

وشدّد جلالته، خلال اجتماع عُقد في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على ضرورة تبنّي نهج تشاركي في تخطيط وإدارة جميع المشاريع الكبرى، مع مراعاة الأبعاد المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد جلالة الملك ضرورة أن تسهم هذه المشاريع في توفير فرص العمل للشباب، وتحسين نوعية الحياة، وتشجيع الاستثمار.
وتناول الاجتماع مجمل مشاريع المرحلة الأولى من المدينة الجديدة، إذ أشار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى التطلعات الاستراتيجية التي يُجسّدها المشروع على صعيد التنمية الحضرية المستدامة، وإدارة النمو السكاني على المدى الطويل، بما يسهم في تخفيف الضغط عن مدينتي عمّان والزرقاء، من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، لضمان الاستدامة وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الأحد
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق غدا
-
نمروقة ترأس الوفد الأردني في المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بالرياض
-
جامعة آل البيت تنظم مؤتمر "الشباب محور الاهتمام"
-
وزير الشباب يكرم البطل أبو صيام
-
مندوبًا عن الملك وولي العهد: العيسوي يعزي عشيرتي الخلايلة والعواملة
-
الهيئة المستقلة للانتخاب تُعقد لقاء تشاوريًا مع طلبة برنامج الماجستير
-
الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا