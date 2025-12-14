الأحد 2025-12-14 07:20 م

الملك يطّلع على خطة تطوير المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة

الأحد، 14-12-2025 05:11 م
الوكيل الإخباري-   اطّلع جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، على خطة الحكومة لتطوير المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة، والتي تتضمن بناء استاد الحسين بن عبدالله الثاني الدولي.


وشدّد جلالته، خلال اجتماع عُقد في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على ضرورة تبنّي نهج تشاركي في تخطيط وإدارة جميع المشاريع الكبرى، مع مراعاة الأبعاد المالية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد جلالة الملك ضرورة أن تسهم هذه المشاريع في توفير فرص العمل للشباب، وتحسين نوعية الحياة، وتشجيع الاستثمار.

وتناول الاجتماع مجمل مشاريع المرحلة الأولى من المدينة الجديدة، إذ أشار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى التطلعات الاستراتيجية التي يُجسّدها المشروع على صعيد التنمية الحضرية المستدامة، وإدارة النمو السكاني على المدى الطويل، بما يسهم في تخفيف الضغط عن مدينتي عمّان والزرقاء، من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، لضمان الاستدامة وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
 
 


