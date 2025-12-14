التربية تحتفي بمسابقة مجالس التطوير التربوي

وأضاف في كلمته خلال الحفل الذي أقيم برعاية أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، اليوم الأحد، في قاعة المركز الثقافي الملكي، بحضور السفير الكندي في عمان لوي مارتن أومي، وعدد من المسؤولين التربويين، "أن هذا اللقاء يجمعنا بنخبة من القيادات التربوية والشركاء لنستعرض معا مسيرة "مسابقة مجالس التطوير التربوي" التي أصبحت أنموذجًا عمليًا وحقيقيًا لترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية الفاعلة".
وأعرب عن شكره للحكومة الكندية ممثلة بالسفير الكندي على جهودهم في استدامة تقديم المنحة المخصصة لدعم قطاع التعليم في الأردن والتي تسهم في بناء قدرات القيادات المدرسية وتطوير برنامج المدرسة والمديرية ودعم عمليات التدريب للفئات المستهدفة، وتمكين المجتمع المدرسي من ممارسات فضلى تجعله قادرا على بناء الخطط وفق الحاجات الفعلية للمدرسة وتنفيذها.
