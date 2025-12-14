التربية تحتفي بمسابقة مجالس التطوير التربوي

الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي في وزارة التربية والتعليم جمعة السعود، خلال حفل مسابقة مجالس التطوير التربوي الدورة الثالثة، أن الوزارة تحتفي اليوم بمنجز نوعي يعكس إيجابيات العمل التشاركي بين المجتمع والمؤسسات التعليمية.

وأضاف في كلمته خلال الحفل الذي أقيم برعاية أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، اليوم الأحد، في قاعة المركز الثقافي الملكي، بحضور السفير الكندي في عمان لوي مارتن أومي، وعدد من المسؤولين التربويين، "أن هذا اللقاء يجمعنا بنخبة من القيادات التربوية والشركاء لنستعرض معا مسيرة "مسابقة مجالس التطوير التربوي" التي أصبحت أنموذجًا عمليًا وحقيقيًا لترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية الفاعلة".