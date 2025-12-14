الأحد 2025-12-14 07:20 م

أوقاف الأغوار الشمالية تستكمل ربط مساجدها بنظام الأذان الموحد

ل
أرشيفية
الأحد، 14-12-2025 05:08 م

الوكيل الإخباري- استكملت مديرية أوقاف الأغوار الشمالية، ربط جميع مساجد لواء الأغوار الشمالية بنظام الأذان الموحد، بتمويل من مخصصات مجلس محافظة إربد.

اضافة اعلان


وقال مدير أوقاف اللواء، الدكتور أيمن خشاشنة، إن مشروع الأذان الموحد يعكس حرص وزارة الأوقاف على توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الشعائر الدينية، ما يضمن الدقة في مواقيت الصلاة، ويحقق الانسجام الصوتي في مختلف مناطق اللواء، لافتا الى أن جميع المساجد في اللواء باتت مرتبطة بشكل كامل بالنظام المعتمد وفق أعلى المعايير الفنية.


وأضاف أن كوادر المديرية، وبالتعاون مع الجهات المختصة، عملت خلال الفترة الماضية على استكمال الجوانب الفنية والتقنية للمشروع، ومتابعة جاهزية المساجد والتأكد من سلامة الأجهزة المستخدمة، مشيدا بجهود العاملين في المديرية والأئمة والمؤذنين في إنجاح هذا المشروع.


وأشار إلى ما سيعكسه نظام الأذان الموحد في تنظيم رفع الأذان، والحد من التداخل الصوتي، وتعزيز روح الطمأنينة لدى المواطنين، انسجاما مع رؤية وزارة الأوقاف في تطوير الخطاب الديني وتعزيز دور المسجد في المجتمع.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية الحكومة تقر نظاما معدلا لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025

الحكومة تمنح الحوافز والإعفاءات لمشروع الناقل الوطني للمياه

أخبار محلية الحكومة تمنح الحوافز والإعفاءات لمشروع الناقل الوطني للمياه

ل

أخبار محلية إحالة المدير العام لمؤسسة التدريب المهني إلى التقاعد

ب

أخبار محلية الحكومة تقرر صرف معونة الشتاء لهذه الأسر

ا

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الأحد

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق غدا

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق غدا

نمروقة ترأس الوفد الأردني في المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بالرياض

أخبار محلية نمروقة ترأس الوفد الأردني في المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بالرياض

ل

أخبار محلية جامعة آل البيت تنظم مؤتمر "الشباب محور الاهتمام"



 






الأكثر مشاهدة