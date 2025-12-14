أوقاف الأغوار الشمالية تستكمل ربط مساجدها بنظام الأذان الموحد

وقال مدير أوقاف اللواء، الدكتور أيمن خشاشنة، إن مشروع الأذان الموحد يعكس حرص وزارة الأوقاف على توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الشعائر الدينية، ما يضمن الدقة في مواقيت الصلاة، ويحقق الانسجام الصوتي في مختلف مناطق اللواء، لافتا الى أن جميع المساجد في اللواء باتت مرتبطة بشكل كامل بالنظام المعتمد وفق أعلى المعايير الفنية.
وأضاف أن كوادر المديرية، وبالتعاون مع الجهات المختصة، عملت خلال الفترة الماضية على استكمال الجوانب الفنية والتقنية للمشروع، ومتابعة جاهزية المساجد والتأكد من سلامة الأجهزة المستخدمة، مشيدا بجهود العاملين في المديرية والأئمة والمؤذنين في إنجاح هذا المشروع.
وأشار إلى ما سيعكسه نظام الأذان الموحد في تنظيم رفع الأذان، والحد من التداخل الصوتي، وتعزيز روح الطمأنينة لدى المواطنين، انسجاما مع رؤية وزارة الأوقاف في تطوير الخطاب الديني وتعزيز دور المسجد في المجتمع.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الأحد
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق غدا
-
نمروقة ترأس الوفد الأردني في المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بالرياض
-
جامعة آل البيت تنظم مؤتمر "الشباب محور الاهتمام"
-
وزير الشباب يكرم البطل أبو صيام
-
مندوبًا عن الملك وولي العهد: العيسوي يعزي عشيرتي الخلايلة والعواملة
-
الهيئة المستقلة للانتخاب تُعقد لقاء تشاوريًا مع طلبة برنامج الماجستير
-
الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا