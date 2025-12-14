أوقاف الأغوار الشمالية تستكمل ربط مساجدها بنظام الأذان الموحد

الوكيل الإخباري- استكملت مديرية أوقاف الأغوار الشمالية، ربط جميع مساجد لواء الأغوار الشمالية بنظام الأذان الموحد، بتمويل من مخصصات مجلس محافظة إربد.

اضافة اعلان



وقال مدير أوقاف اللواء، الدكتور أيمن خشاشنة، إن مشروع الأذان الموحد يعكس حرص وزارة الأوقاف على توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الشعائر الدينية، ما يضمن الدقة في مواقيت الصلاة، ويحقق الانسجام الصوتي في مختلف مناطق اللواء، لافتا الى أن جميع المساجد في اللواء باتت مرتبطة بشكل كامل بالنظام المعتمد وفق أعلى المعايير الفنية.



وأضاف أن كوادر المديرية، وبالتعاون مع الجهات المختصة، عملت خلال الفترة الماضية على استكمال الجوانب الفنية والتقنية للمشروع، ومتابعة جاهزية المساجد والتأكد من سلامة الأجهزة المستخدمة، مشيدا بجهود العاملين في المديرية والأئمة والمؤذنين في إنجاح هذا المشروع.