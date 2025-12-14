أمانة عمّان وبلدية الدوحة تبحثان تعزيز التعاون المشترك

وبحسب بيان للأمانة، أكّد رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، خلال زيارته بلدية الدوحة، التي رافقه فيها نائب السفير الأردني في الدوحة الوزير المفوّض دانا خريس، وبحضور مدير عام بلدية الدوحة المهندس جمال النعيمي، عمق العلاقات الأخوية بين الأردن وقطر، مشيداً بجهود بلدية الدوحة في دعم التعاون مع أمانة عمّان، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مختلف مجالات الإدارة المحلية والخدمات الحضرية، بما يحقق المنفعة العامة للمدينتين وسكّانهما.
وبحث الجانبان خلال الزيارة آليات توسيع آفاق التعاون والشراكة، وتبادل الخبرات بين أمانة عمّان وبلدية الدوحة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمدينتين، وتحسين جودة الحياة الحضرية للمواطنين، خاصة في مجالات التخطيط الحضري والبنية المستدامة، والنقل العام المستدام، والبنية التحتية الذكية، والسياسات المناخية والبيئة، وإدارة الموارد الطبيعية، والتغيّر المناخي.
وناقش الجانبان أطر العمل المشترك في مجالات التحوّل الرقمي والخدمات الذكية، والأشغال العامة والبنية التحتية الخضراء، والثقافة والفنون، والموروث الحضري، إضافة إلى السياحة الحضرية، والشباب والرياضة.
بدوره، أشاد النعيمي بمستوى التطوّر الذي وصلت إليه عمّان في مختلف المجالات البلدية والعمرانية والثقافية والتحوّل الرقمي، وبمشاريع أمانة عمّان وخططها لتقديم أفضل الخدمات.
وحضر اللقاء من الجانب القطري مدير جائزة المدن العربية عيسى البدر، ومدير إدارة الشؤون الفنية في بلدية الدوحة المهندس إبراهيم الحرمي.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تمنح الحوافز والإعفاءات لمشروع الناقل الوطني للمياه
-
إحالة المدير العام لمؤسسة التدريب المهني إلى التقاعد
-
الحكومة تقرر صرف معونة الشتاء لهذه الأسر
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الأحد
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق غدا
-
نمروقة ترأس الوفد الأردني في المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بالرياض
-
جامعة آل البيت تنظم مؤتمر "الشباب محور الاهتمام"
-
وزير الشباب يكرم البطل أبو صيام