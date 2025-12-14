الجمارك تضبط 25 ألف حبة مخدر و50 غراماً من مادة الكريستال

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم الجمارك الأردنية عقيد جمارك أمجد الخالدي، إن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية العاملة، وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من ضبط 25 ألف حبة مخدر و50 غراماً من مادة الكريستال المخدر، وكف حشيش واحد، وباكيت واحد من حبوب الكبتاجون، حيث تم تسليم المضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات حسب الأصول تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

