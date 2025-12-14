الجمارك تضبط 25 ألف حبة مخدر و50 غراماً من مادة الكريستال

وأكد الخالدي، حرص الجمارك الأردنية على مكافحة كل عمليات التهريب جنبا إلى جنب مع الأجهزة الأمنية والرقابية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، داعيا إلى ضرورة المبادرة بالإبلاغ عن أي مخالفات أو عمليات تهريب على الرقم المجاني 105 مركز عمليات مكافحة التهريب.
