الأحد 2025-12-14 07:21 م

جراحة نوعية لاستئصال أكياس كلابية من رئتي طفل بمستشفى الجامعة

جراحة نوعية لاستئصال أكياس كلابية من رئتي طفل بمستشفى الجامعة
جراحة نوعية لاستئصال أكياس كلابية من رئتي طفل بمستشفى الجامعة
الأحد، 14-12-2025 05:00 م

الوكيل الإخباري-   تمكن فريق جراحة الأطفال في مستشفى الجامعة الأردنية من علاج حالة نادرة لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، كان يعاني من "أكياس كلابية" ضخمة في كلتا الرئتين، عبر تدخلات جراحية دقيقة باستخدام المنظار الصدري، في إنجاز يعد من الحالات القليلة المسجلة طبيا.

اضافة اعلان


وبحسب بيان المستشفى، اليوم الأحد، تكمن ندرة الحالة في أن "الأكياس الكلابية" تصيب الكبد غالبا، وقد تنتقل لاحقا إلى الرئتين، بينما تعد إصابة الرئتين فقط، وبشكل متعدد وضخم في الجهتين، من الحالات النادرة جدا، وقد جرى اكتشاف الحالة دون أعراض واضحة من قبل استشاري أمراض التنفسية والصدرية لدى الأطفال، الدكتورة إيناس الزيادنة، وفريقها الطبي.


ونظرا لتعقيد الحالة وصعوبتها التخديرية والجراحية، تولى فريق التخدير بقيادة استشاري تخدير الأطفال الدكتور عمر عبابنة تقديم عناية تخديرية متقدمة، مكنت من إجراء عمليتين جراحيتين كبيرتين ومتتاليتين بأمان، فيما أجرى فريق جراحة الأطفال برئاسة استشاري جراحة الأطفال بالمنظار الدكتور رائد الطاهر العمليتين بنجاح كامل ودون مضاعفات، باستخدام المنظار الصدري بدلا من فتح الصدر الجراحي التقليدي.


وأوضح الطاهر أن جراحات الأطفال بالمنظار تعد من أدق الجراحات ولا تجرى إلا في مراكز محدودة تمتلك التجهيزات والخبرات المتخصصة، مشيرا إلى أن مستشفى الجامعة الأردنية كانت من أوائل المؤسسات المحلية التي تبنت هذا النوع من الجراحات المتقدمة للأطفال خلال السنوات الأخيرة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية الحكومة تقر نظاما معدلا لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025

الحكومة تمنح الحوافز والإعفاءات لمشروع الناقل الوطني للمياه

أخبار محلية الحكومة تمنح الحوافز والإعفاءات لمشروع الناقل الوطني للمياه

ل

أخبار محلية إحالة المدير العام لمؤسسة التدريب المهني إلى التقاعد

ب

أخبار محلية الحكومة تقرر صرف معونة الشتاء لهذه الأسر

ا

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الأحد

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق غدا

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق غدا

نمروقة ترأس الوفد الأردني في المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بالرياض

أخبار محلية نمروقة ترأس الوفد الأردني في المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بالرياض

ل

أخبار محلية جامعة آل البيت تنظم مؤتمر "الشباب محور الاهتمام"



 






الأكثر مشاهدة