جراحة نوعية لاستئصال أكياس كلابية من رئتي طفل بمستشفى الجامعة

وبحسب بيان المستشفى، اليوم الأحد، تكمن ندرة الحالة في أن "الأكياس الكلابية" تصيب الكبد غالبا، وقد تنتقل لاحقا إلى الرئتين، بينما تعد إصابة الرئتين فقط، وبشكل متعدد وضخم في الجهتين، من الحالات النادرة جدا، وقد جرى اكتشاف الحالة دون أعراض واضحة من قبل استشاري أمراض التنفسية والصدرية لدى الأطفال، الدكتورة إيناس الزيادنة، وفريقها الطبي.
ونظرا لتعقيد الحالة وصعوبتها التخديرية والجراحية، تولى فريق التخدير بقيادة استشاري تخدير الأطفال الدكتور عمر عبابنة تقديم عناية تخديرية متقدمة، مكنت من إجراء عمليتين جراحيتين كبيرتين ومتتاليتين بأمان، فيما أجرى فريق جراحة الأطفال برئاسة استشاري جراحة الأطفال بالمنظار الدكتور رائد الطاهر العمليتين بنجاح كامل ودون مضاعفات، باستخدام المنظار الصدري بدلا من فتح الصدر الجراحي التقليدي.
وأوضح الطاهر أن جراحات الأطفال بالمنظار تعد من أدق الجراحات ولا تجرى إلا في مراكز محدودة تمتلك التجهيزات والخبرات المتخصصة، مشيرا إلى أن مستشفى الجامعة الأردنية كانت من أوائل المؤسسات المحلية التي تبنت هذا النوع من الجراحات المتقدمة للأطفال خلال السنوات الأخيرة.
