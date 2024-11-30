إطلاق مشروع حماية الروابط العائلية في المجتمعات المتضررة من النزاعات

وقالت اللجنة في بيان إن المشروع الممول من وكالة "كويكا"معني بحماية الروابط العائلية، وإن اللجنة الدولية ستدعم عائلات فقدت أفراداً منها خلال النزاعات في سورية، سواءً كانت هذه في سورية أو لبنان أو الأردن، من خلال مساعدتهم في الوصول إلى خدمات حماية الروابط العائلية التي تُـقدمها اللجنة الدولية.
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