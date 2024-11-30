إطلاق مشروع حماية الروابط العائلية في المجتمعات المتضررة من النزاعات

الوكيل الإخباري- أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" في الأردن عن إطلاق مشروعاً مشتركاً بعنوان "حماية الروابط العائلية في سبيل تخفيف المعاناة والمساهمة في بناء السلام في المجتمعات المتضررة من النزاعات".

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