 
السبت 2024-11-30 07:49 م
 

إطلاق مشروع حماية الروابط العائلية في المجتمعات المتضررة من النزاعات

صورة من حفل اطلاق المشروع
صورة من حفل اطلاق المشروع
السبت، 30-11-2024 07:18 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" في الأردن عن إطلاق مشروعاً مشتركاً بعنوان "حماية الروابط العائلية في سبيل تخفيف المعاناة والمساهمة في بناء السلام في المجتمعات المتضررة من النزاعات".

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وقالت اللجنة في بيان إن المشروع الممول من وكالة "كويكا"معني بحماية الروابط العائلية، وإن اللجنة الدولية ستدعم عائلات فقدت أفراداً منها خلال النزاعات في سورية، سواءً كانت هذه في سورية أو لبنان أو الأردن، من خلال مساعدتهم في الوصول إلى خدمات حماية الروابط العائلية التي تُـقدمها اللجنة الدولية.

 

 
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